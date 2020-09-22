أنت بدون الزمالك ملكش قيمة.. خالد بيومي يوجه رسالة لـ كارتيرون

علق خالد بيومي المحلل الرياضي، على خسارة المدير الفني السابق لنادي الزمالك ، باتريس كارتيرون ، بـ 6 أهداف ، في ثاني مباراة له لقيادة فريق التعاون السعودي.





وكتب خالد بيومي ، عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "‏كارتيرون تولى التعاون وهو في المركز الاول ، نزل بيهم للمركز الاخير ، والخروج من البطولة.. وحتي الان خسران بستة اهداف من الشارقة .. الحقيقة أنت بدون الزمالك ليست لك قيمه".





وأبلغ كارتيرون ، إدارة الزمالك ، بدفع الشرط الجزائي ، والرحيل عن تدريب الفريق، وحاول مرتضى منصور رئيس النادي إقناعه بالبقاء ، وزيادة قيمة عقده؛ لكن كارتيرون تمسك بقرار الرحيل وفسخ العقد.







