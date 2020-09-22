شارع ٣٠٦ من أكشاك خشبية إلى محال فاخرة للشباب على كورنيش طور سيناء الجديد

تحولت أكشاك الشباب الخشبية الموجودة على كورنيش طور سيناء، إلى محلات فاخرة مجهزة بأحدث أنواع التكنولوجيا وبشكل منظم، بعد أن قررت محافظة جنوب سيناء استبدال هذه الأكشاك بمحلات فاخرة تليق بالشباب وطريق الكورنيش الجديد.











وكلف اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، المهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ، بمتابعة ذلك المشروع، وقد تم إقناع الشباب باستبدال الأكشاك بالمحلات وتمت موافقتهم على التطوير.











وأصبح كورنيش طور سيناء مزارا سياحيا غير وجه الحياة في طور سيناء، ولاقى إقبالا كبيرا من المواطنين بعد مده بالخدمات والمقاعد والمظلات وممرات للمعاقين، وقد تم تركيب لوحات وشاشات لمعالم جنوب سيناء.











ويبدأ الكورنيش من أمام ديوان عام المحافظة، ويمتد لمسافة ٤ كيلو مترات، ويوجد في بدايته شارع ٣٠٦ ومحال الشباب الفاخرة، تم تسليمها لهم بديلا عن الأكشاك والعربات المتنقلة بأنشطة متنوعة.











وقد أعرب شباب جنوب سيناء عن سعادتهم بهذه المحال الفاخرة والوجه الحضاري لمشروعات الشباب، وقد شمل كورنيش طور سيناء ٩ جداريات لمعالم جنوب سيناء على طور الكورنيش و٥ ساحات للمواطنين وجدارية للرئيس عبد الفتاح السيسي، وأنشئت أيضا محافظة جنوب سيناء ميدان وحديقة لأفريقيا لتكون القارة الأفريقية في قلب سيناء الأفروآسيوية.





وطالب عدد من مواطني طور سيناء، الأهالي بضرورة الحفاظ على الكورنيش والممشى السياحي الذي أصبح متنفسا لهم، وفى هذا الصدد قال عمر أبو سداح، من مواطني طور سيناء، إن الكورنيش الموجود في طور سيناء أجمل كورنيش على مستوى مصر لأنه نفذ بشكل راقٍ، مشيرا إلى أنه لابد من التوعية بالحفاظ عليه.











من جانبه، أكد اللواء خالد فودة ، محافظ جنوب سيناء، أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من شارع ٣٠٦، الذي خصص للشباب وتم استبدال الأكشاك بالمحلات، مشيرا إلى أنه سوف يتم عمل مرحلة ثانية من المشروع للشباب أيضا، علاوة على وجود كورنيش وممشى سياحي سوف يوفر العديد من فرص العمل للشباب.









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