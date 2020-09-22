لهذه الأسباب السيدات الأكثر إصابة.. أعراض تحذيرية تنبهك لهشاشة العظام

بعد سن انقطاع الطمث ولكن قد تحدث أيضًا لدى الأشخاص الصغار، لكن يمكن علاج





ووفقا لموقع بولد "سكاي الهندي" تعد أبرز أسباب الهشاشة هي العمر والإصابة بالسمنة





أعراض هشاشة العظام





تعد أبرز أعرا ضً هشاشة العظام الشعور بآلام مستمرة في الظهر والمفاصل والركبة والتعرض للكسور بشكل متكرر وسهل نتيجة ضعف العظام

أما عن الأعرا ضً الأخرى للهشاشة هى عدم القدرة على حمل الأشياء الثقيلة وصعوبة المشي والحركة ، في حالات هشاشة عظام الركبة











مخاطر هشاشة العظام





يمكن قياس كثافة عظامك بواسطة آلة تستخدم مستويات منخفضة من الأشعة السينية لتحديد نسبة المعادن في عظامك أثناء هذا الاختبار غير المؤلم ، تستلقي على طاولة مبطنة بينما يمر ماسح ضوئي فوق جسمك وفي معظم الحالات ، ويتم فحص عدد قليل فقط من العظام - عادةً في الورك والعمود الفقري.



