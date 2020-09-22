لهذه الأسباب السيدات الأكثر إصابة.. أعراض تحذيرية تنبهك لهشاشة العظام

هشاشة العظام حالة شائعة تصيب البالغين فوق سن 50 سنة في النساء بعد سن انقطاع الطمث ولكن قد تحدث أيضًا لدى الأشخاص الصغار، لكن يمكن علاج هشاشة العظام باستخدام بعض العلاجات الطبيعية الفعالة.
ووفقا لموقع بولد "سكاي الهندي" تعد أبرز أسباب الهشاشة هي العمر والإصابة بالسمنة
أعراض هشاشة العظام
تعد أبرز أعراضً هشاشة العظام الشعور بآلام مستمرة في الظهر والمفاصل والركبة والتعرض للكسور بشكل متكرر وسهل نتيجة ضعف العظام
أما عن الأعراضً الأخرى للهشاشة هى عدم القدرة على حمل الأشياء الثقيلة وصعوبة المشي والحركة ، في حالات هشاشة عظام الركبة
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مخاطر هشاشة العظام
يمكن قياس كثافة عظامك بواسطة آلة تستخدم مستويات منخفضة من الأشعة السينية لتحديد نسبة المعادن في عظامك أثناء هذا الاختبار غير المؤلم ، تستلقي على طاولة مبطنة بينما يمر ماسح ضوئي فوق جسمك وفي معظم الحالات ، ويتم فحص عدد قليل فقط من العظام - عادةً في الورك والعمود الفقري.
لتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام أو كسر العظام توقف عن التدخين فهو يزيد التدخين من معدلات فقدان العظام وفرصة الكسر والاهتمام بتناول نظام غذائي صحي غني بالكالسيوم لصحة العظام.