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فن

الطريق إلى جهنم مسار طويل.. إليسا تنتقد الحكومة اللبنانية بتغريدة نارية

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 02:01 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت الفنانة اللبنانية إليسا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تغريدة جديدة تنتقض فيها الحكومة اللبنانية.

وعلقت إليسا :"الطريق إلى جهنم مسار طويل:الحكومة العسكرية عام 1988؛ حرب التحرير والإلغاء؛ الهروب والتخلي عن المقرّبين؛ اللجوء؛ العودة عبر تغيير العقيدة والتحالف مع أعداء الأمس؛ صعود الصهر والحاشية؛ ورقة التفاهم مع الحزب الإلهي؛ الفراغ وشل البلد وصولًا الى الرئاسة؛ تدمير الاقتصاد  #لبنان".


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وقال مستشار رئيس الجمهورية اللبنانى، رفيق شلالة، إن حجم الخسائر المقدرة حتى الآن جراء انفجار بيروت، 25 مليار دولار، مؤكدا أن الأوضاع الاقتصادية فى لبنان حاليا صعبة للغاية بسبب تراكم الفساد.


وأضاف شلالة، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء القاهرة" الذى يقدمه الإعلامى خالد العوامى، عبر قناة الحدث اليوم، أن التحقيقات مستمرة فى حادث انفجار مرفأ بيروت حتى الآن، وتشير التحقيقات الأولية إلى وجود إهمال من قبل القائمين على المرفأ، نتيجة عدم اتخاذ أى إجراءات من شأنها تحمى بيروت من الانفجار الناتج عن هذا الكم الكبير من نترات الأمونيوم.

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