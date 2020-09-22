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رياضة

بعد سقوط كارتيرون المهين مع التعاون.. هل تتحقق نبوءة تركي آل الشيخ سريعا؟

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 02:31 م
كارتيرون - تركي آل
كارتيرون - تركي آل الشيخ
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محمد السعيد
بداية كارثية قدمهما باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق لفريق الزمالك، مع التعاون السعودي في مسابقة دوري أبطال آسيا، حيث خسر أول مباراتين له مع فريقه الجديد.


وفسخ كارتيرون تعاقده مع نادي الزمالك الثلاثاء الماضي، من أجل تولي القيادة الفنية لنادي التعاون لمدة موسمين.


انطلاقة كارتيرون لم تكن على مستوى طموحات عشاق نادي التعاون، فقد خسر الفريق أول مباراتين تحت قيادة الديك الفرنسي في 4 أيام، بسقوطه أمام بيرسبوليس الإيراني بهدف نظيف، بالإضافة إلى هزيمة مهينة أمام الشارقة الإمارتي بسداسية نظيفة، أمس الاثنين.


قبل تولي كارتيرون قيادة التعاون، كان الفريق متصدرا لمجموعته بدوري أبطال آسيا، مع تولي المدرب الفرنسي أصبح الفريق السعودي في المركز الأخير، وبات مهددا بوداع البطولة من دور المجموعات.


ورغم السقوط في أول مباراتين، إلا أن كارتيرون لا يتحمل المسئولية كاملة، لأنه لم يكمل أسبوعا واحدا من التعاون، وهذه فترة غير كافية لأي مدرب في العالم، لإظهار بصماته مع فريق جديد.


وتعرض كارتيرون لانتقادات بسبب الهزيمة القاسية للتعاون أمام الشارقة، حيث قال له المعلق علي سعيد الكعبي: "ماذا حدث لك يا كارتيرون، كنت حلو إيه اللي غيرك!".


فيما فجر الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة من العيار الثقيل خلال الساعات الماضية، حيث قال إن كارتيرون قد يعود لقيادة الزمالك مجددا بعد السقوط المدوي للتعاون أمام الشارقة.


تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية والرئيس الشرفي السابق لنادي التعاون، أبرز من توقعوا فشل تجربة كارتيرون مع الفريق السعودي، حيث قال:" لست مقتنعا بقدرات كارتيرون وأتوقع إقالته قريبا من تدريب التعاون".


كارتيرون خسر أول مباراتين مع التعاون، وتوجد حالة غضب كبيرة لدى الجماهير بسبب وضع الفريق الحالي، فهل يضحي النادي بكارتيرون سريعا، حال وداع دوري أبطال آسيا، وتتحقق نبوءة تركي آل الشيخ؟
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