AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

احتفالا باليوم العالمي للتنظيف.. الغوص والأنشطة البحرية تطلق حملة لتنظيف قاع البحر والشواطئ

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 04:10 م
صدى البلد
Advertisements
محمد الاسكندرانى
بالتعاون مع مراكز الغوص والأنشطة البحرية ومؤسسة شباب بتحب مصر، أطلقت غرفة الغوص والأنشطة البحرية دعوة لجميع أعضائها ومتابعيها للإحتفال باليوم العالمي للتنظيف.

وشارك في اليوم العديد من مراكز الغوص بمدينة شرم الشيخ ودهب والغردقة.

وقام العديد من الغواصين بتنظيف قاع البحر وإستخراج النفايات البحرية وخيوط الصيد، بينما قام المشاركين بتنظيف المخلفات من علي الشواطئ.

وفي إطار هذا الاحتفال تم تنظيم حملات تنظيف في 7 أماكن مختلفة في مدينة دهب مع مركز فانتسيا دايفرز دهب، بيدون دايفرز، أدفنشر سبوت، سكوبا سيكرز دهب ومدرسة فيوتشر، وتقدمت الغرفة بالشكر لجميع مراكز الغوص المشاركة من دهب؛ اوركا دايف، سيركل دايفرز دهب وميراج دايفرز دهب.

يذكر أن المراكز المشاركة في الحملات من شرم الشيخ؛ هي مركز سيركل دايفرز، ريف أوازيز، دايفينج أند ديسكوفري، كالي دايفينج، كمل دايفينج، أنثياس دايفرز، أوناس دايف ومركز واتر لاند 3. و من محافظة الغردقة مركز كريزي وايفز 1.

وتهدف هذه الحملة لحماية البيئة البحرية ونشر الوعي البيئي للحفاظ على البحر الأحمر كمقصد للسياحة المستدامة ومصدر للدخل القومي وكأحد أجمل المقاصد السياحية التي تبهر الزائرين من مختلف أنحاء العالم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تمثال فيل بالحجم الطبيعي ... اعرف حكاية تدشين متحف تحت الماء فى دهب

الغوص والأنشطة البحرية تحصل على 50% تخفيضا من رحلاتها في المحميات

حصول 36 مركزا للأنشطة البحرية و12 مركز غوص ويخوت سفارى على شهادة السلامة الصحية

بمشاركة الأجانب.. حملة نظافة للشواطئ في مدينة دهب

ترشيحاتنا

مقرها القاهرة..وزراء منتدى غاز المتوسط يوقعون ميثاق تحويله لمنظمة إقليمية

بعد سقوط كارتيرون المهين مع التعاون.. هل تتحقق نبوءة تركي آل الشيخ سريعا؟

العثور على طرد مشبوه داخل البرلمان الألماني

موقف إنساني.. ممرضة تحقق الأمنية الأخيرة لمريض سرطان يصارع الموت.. شاهد

بعد ظهو حيتان طائرة في أستراليا .. شاهد انتشار خبراء البيئة على الشواطئ

حلول هجومية| رضا عبدالعال يستقر على تشكيل طنطا لمواجهة الزمالك

AdvertisementS

للانتقال إلى أتلتيكو مدريد.. سواريز يطالب إدارة برشلونة بالموافقة على رحيله مجانا

الإعلان الرسمي يقترب .. الأهلي ينهي اتفاقه مع محمد إبراهيم

رسميا.. حذف أغنية قلبي ارتاح لمحمد الشرنوبي من يوتيوب

تغريم مجدى عبد الغني 400 ألف جنيه لامتناعه عن سداد ميراث أقاربه

بعد سقوط كارتيرون المهين مع التعاون.. هل تتحقق نبوءة تركي آل الشيخ سريعا؟

أخبار الرياضة.. الأهلي ينهي اتفاقه مع محمد إبراهيم.. شوبير يثير الجدل بشأن عودة كارتيرون لـ الزمالك

خاص| على طريقة بيراميدز .. شركة استثمارية تقترب من شراء نادي المقاصة

بشورت جينز.. شاهد بسمة وهبة بإطلالة كاجوال أثناء التسوق بلندن

خاص| تفاصيل العرض المغربي للتعاقد مع جيرالدو

قياسا بالأسبوع الماضي..وزيرة الصحة: 8.75 % انخفاضا فى نسبة المصابين بفيروس كورونا بمصر

لم تسجل هذا المستوى في تاريخها.. تفاصيل أكبر انهيار لـ الليرة التركية

مفاجأة أجايي وموقف أزارو.. شوبير يحسم مصير الأجانب في الأهلي خلال الميركاتو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروس تصدم معازيم حفل زفافها بقائمة شروط ومحظورات صارمة.. اعرف الحكاية

بـ فستان أخضر.. شاهد | إطلالة أحلام من حفل غنائها بالسعودية

بـ فستان فسفوري.. أصالة تثير الجدل في أحدث ظهور