أسهل طريقة لإطالة الرموش والشعر

على الرغم من أن استخدام زيت الخروع لنمو الشعر لا يزال في المرحلة القصصية ، إلا أن هناك العديد من الأشخاص الذين يزعمون أن الاستخدام المنتظم له ساعدهم على نمو شعر قوي وصحي. يمكنك محاولة تدليك فروة رأسك بزيت الخروع ثم غسلها بالشامبو كالمعتاد. بسبب حمض الريسينوليك وأحماض أوميغا 6 الدهنية ، فإنه يعزز الدورة الدموية وبالتالي يعزز نمو الشعر.



