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مرأة

أسهل طريقة لإطالة الرموش والشعر

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 08:31 م
أسهل طريقة لاطالة
أسهل طريقة لاطالة الرموش والشعر
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اسماء محمد
تعانى الكثير من السيدات والفتيات من الرموش القصيرة الضعيفة مما يضطرهن لاستخام الماسكرا والرموش المستعارة للظهور باطلالة افضل.

قدم موقع "برايت سايد" طريقة سهلة لاطالة الرموش باستخدام زيت الخروع حيث أظهرت دراسة أنه يساعد على نمو الشعر بقوة وينطبق الشيء نفسه على الرموش. كما ذكرنا من قبل ، فهو غني  بحمض الريسينوليك ، والذي ثبت أنه يحتوي على مستويات عالية من الدهون الثلاثية  ومثبط البروستاجلاندين D2 الذي يساعد على ترطيب الرموش ومنع تساقط الشعر.

على الرغم من أن استخدام زيت الخروع لنمو الشعر  لا يزال في المرحلة القصصية ، إلا أن هناك العديد من الأشخاص الذين يزعمون أن الاستخدام المنتظم له ساعدهم على نمو شعر قوي وصحي. يمكنك محاولة تدليك فروة رأسك بزيت الخروع ثم غسلها بالشامبو كالمعتاد. بسبب حمض الريسينوليك وأحماض أوميغا 6 الدهنية ، فإنه يعزز الدورة الدموية وبالتالي يعزز نمو الشعر.

نحن على يقين من أنك ستحب النتائج عندما تبدأ في استخدام زيت الخروع بنفسك. ما هي المنتجات الطبيعية المفضلة لديك لعلاجات التجميل؟ شارك صورك في التعليقات. 
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