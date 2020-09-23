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تعليم

البرامج الجديدة بآداب سوهاج تُقرر بدء امتحانات الفصل الصيفي١٠ أكتوبر القادم

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 11:54 ص
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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أنغام الجنايني

اجتمع الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، مع أعضاء مجلس إدارة البرامج الجديدة بكلية الآداب، في جلسته الشهرية رقم (٧٠)، بحضور الدكتور صفا محمود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور فتوح خليل، عميد الكلية، الدكتور جمال طه، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد توفيق، منسق البرامج الجديدة، صابر أبو عقرب، مدير إدارة شؤون الدراسة والتسجيل، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.


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وقال "عزيز" إنه خلال الاجتماع تمت الموافقة على فتح باب التسجيل للفصل الصيفي بجميع المستويات بحد أقصى مادتين، بشرط أن يكون الطالب سبق الرسوب فيهما من مواد الترم الأول أو الثاني، على أن يتم الامتحان فيهما بنفس الآلية التي طبقت خلال الترم الدراسي.


وأضاف أن آخر موعد للتسجيل سيكون يوم ٢٧ من سبتمبر الجاري، مؤكدًا ضرورة الانتهاء من إعلان جداول محاضرات الفصل الدراسي الثاني لكل البرامج ونشرها علي الموقع الإلكتروني للكلية.


وأوضح الدكتور فتوح خليل، أن المجلس وافق بصفة استثنائية علي السماح للطالب بالتسجيل في ٣ مواد بحد أقصى كشرط أساسي للتخرج بالمستوى الرابع "النهائي"، إلى جانب تحديد موعد بداية امتحانات الفصل الصيفي المقرر انطلاقها يوم ١٠ أكتوبر القادم.


وقال صابر أبو عقرب، إن المجلس قرر اعتماد بدء الدراسة في برنامج تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة التابع لقسم علم الاجتماع، وذلك اعتبارًا من العام الجامعي الجديد ٢٠٢٠/٢٠٢١.

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