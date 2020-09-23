بعد اتصال نتنياهو وولي العهد.. وفد إسرائيلي رفيع يتوجه إلى البحرين

أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، اليوم الأربعاء، بأن وفدًا إسرائيليًا توجه إلى مملكة البحرين لمناقشة اتفاقية التطبيع بين البلدين.









وقالت الصحيفة إن الوفد توجه إلى المنامة لبحث تفاصيل اتفاق التطبيع بين البلدين، الذي تم التوصل إليه بوساطة أمريكية، مشيرة إلى أن الزيارة جاءت بعد يوم من محادثة هاتفية جرت بين نتنياهو، وولي العهد البحريني، سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة.





وأوضحت الصحيفة أن الوفد رفيع المستوى يضم رونين بيريتس، مدير عام مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، ومدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية، ألون أوشبيز، بالإضافة إلى كبار مستشاري مجلس الأمن القومي الإسرائيلي.





ولفتت الصحيفة إلى أن الوفد يضم أيضًا عددا من رجال الأعمال الإسرائيليين لمناقشة القضايا الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.





وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن الطائرة الإسرائيلية التي سافر على متنها الوفد اضطرت إلى أخذ جولة حول إسرائيل حتى حصلت على الموافقة من السلطات الأردنية والسعودية لعبور أجوائهم الجوية لتتوجه إلى المنامة.





وكانت البحرين وقعت على إعلان تأييد السلام مع إسرائيل في 15 سبتمبر الجاري، بحضور وزير خارجيتها، عبداللطيف الزياني، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ووزير الخارجية الإماراتي، عبدالله بن زايد، بالإضافة إلى نتنياهو.