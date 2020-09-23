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مكرم محمد أحمد: السعودية دولة قديمة ولها تاريخ طويل من الكفاح

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 12:57 م
الكاتب الصحفى الكبير
الكاتب الصحفى الكبير مكرم محمد
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ريهام فيكتور
قال مكرم محمد أحمد ، الكاتب الصحفى ، إن المملكة العربية السعودية دولة قديمة مثل مصر ولها تاريخ طويل من الكفاح ، لافتًا إلى أن المملكة من أكبر الدول المالية فى العالم .

وأضاف الكاتب الصحفى مكرم محمد احمد ، خلال حواره ببرنامج ، صباحك مصري ، المذاع على فضائية ، أم بى سى مصر 2 ، أن المملكة العربية لها دور كبير فى دعم الأنشطة الإنسانية والاجتماعية .

وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية تقوم بدور كبير فى دعم القضايا العربية كونها دولة بترولية كبيرة .

وتابع أن التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية له  تاريخ قديم فى تبادل الدعم والمساندة فى القضايا المختلفة لخدمة الشعبين .

وأكد أن المملكة العربية السعودية من أكثر الدول العربية إنفاقًا على التعليم ومرد ذلك سيظهر فى الأجيال الجديدة . 
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