مكرم محمد أحمد: السعودية دولة قديمة ولها تاريخ طويل من الكفاح

قال مكرم محمد أحمد ، الكاتب الصحفى ، إن المملكة العربية السعودية دولة قديمة مثل مصر ولها تاريخ طويل من الكفاح ، لافتًا إلى أن المملكة من أكبر الدول المالية فى العالم .





وأضاف الكاتب الصحفى مكرم محمد احمد ، خلال حواره ببرنامج ، صباحك مصري ، المذاع على فضائية ، أم بى سى مصر 2 ، أن المملكة العربية لها دور كبير فى دعم الأنشطة الإنسانية والاجتماعية .





وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية تقوم بدور كبير فى دعم القضايا العربية كونها دولة بترولية كبيرة .





وتابع أن التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية له تاريخ قديم فى تبادل الدعم والمساندة فى القضايا المختلفة لخدمة الشعبين .





وأكد أن المملكة العربية السعودية من أكثر الدول العربية إنفاقًا على التعليم ومرد ذلك سيظهر فى الأجيال الجديدة .