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رياضة

شكاوى الأهلي والجبلاية والحكام واليد ضد مرتضى منصور.. على مائدة اللجنة الأولمبية

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 12:58 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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محمد سمير
تلقت اللجنة الأولمبية ،مجموعة شكاوى رسمية ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ، وعمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة ، والمهندس هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد ، ولجنة الحكام الرئيسيّة باتحاد كرة القدم ، بخلاف عدة شكاوى ومذكرات من الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد . 

وتضمنت الشكاوى ، ما تناوله رئيس نادي الزمالك بشأن أصحابها أو الهيئات التابعين لها ، واعتبروه خروجا عن المألوف في المجال الرياضي ، وتحديا لما ينادي به الميثاق الأولمبي وفقا لما ورد فيها من عبارات وجمل . 

كما ضمت القائمة مجموعة من الشاكين الآخرين في وقائع ومناسبات مختلفة ، وطالب كل منهم بالتعامل معها وفقا للوائح والقوانين المعمول بها .
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