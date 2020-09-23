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رياضة

بعد إعلان رغبته في الرحيل.. عرض سعودي خيالي لـ فايلر

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 01:36 م
فايلر
فايلر
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إسراء أشرف
قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن إدارة النادي الأهلي عقدت اجتماعا يوم الثلاثاء مع رينيه فايلر مدرب المارد الأحمر، لتوضيح بعض الأمور الخاصة بالفريق.

وتابع عمر ربيع ياسين عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "إدارة الأهلي عقدت اجتماعا مع فايلر لحسم ملف المعارين والصفقات ومعرفة موقفه من البقاء أو الرحيل، لكنه لم يتم التوصل لاتفاقيات نهائية حول أي شئ من تلك الأمور".

وأضاف: "فايلر أبلغ الأهلي بأنه سيكمل مسيرته مع النادي حتى نهاية بطولة إفريقيا، لكنه رفض ترحيل الشرط الموجود في عقده بشأن إمكانية رحيله خلال الفترة من الأول إلى 10 أكتوبر المقبل".

وأكد:" جراسهوبرز السويسري طلب التعاقد مع فايلر ولكن كمدير رياضي، وهناك عرض سعودي خيالي للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة".


وأوضح:" فايلر لم يحسم ملف الصفقات والمعارين، على الرغم من الاجتماعات العديدة معه خلال الفترة الماضية، وكل ما يقوله أنه يركز حاليا في الفوز ببطولة إفريقيا فقط".

وأضاف: "أسرة فايلر ترفض العيش خارج سويسرا، والمدرب لديه مشاكل أسرية بسبب عدم موافقة زوجته على الإقامة في القاهرة".


وأتم: "المدرب العام ديفيد سيزا يخضع للعلاج حاليا بعد إصابته بفيروس كورونا، وابتعاد المدرب كان له أثر سلبي على رينيه فايلر، خاصة أنه يعتمد عليه في الكثير من الأمور داخل الفريق".
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