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برلمان

فرج عامر: الأخذ برؤية السيسى أمام الأمم المتحدة يحل الأزمات إقليميا وعربيا وعالميا

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 02:26 م
فرج عامر
فرج عامر
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فريدة محمد
أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أن تبنى المجتمع الدولى لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى لجميع القضايا الإقليمية والعربية والدولية التى جاءت فى كلمته التاريخية أمام الأمم المتحدة يضمن إيجاد حلول عاجلة لكل الأزمات والمشكلات الدولية بما فيها أزمات الإرهاب والسلام وملفات ليبيا وسد النهضة وغيرها من الأزمات الأخرى.

وطالب "عامر" فى بيان له أصدره اليوم من الأمم المتحدة ومجلس الأمن تبنى دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى وضع آلية لإلزام الدول بتنفيذ كل قرارات مجلس الأمن الملزمة في مجال مكافحة الإرهاب، مؤكدًا أنه لم يعد من المقبول أن تظل قرارات مجلس الأمن الملزمة فى مجال مكافحة الإرهاب والتى توفر الإطار القانونى اللازم للتصدى لهذا الوباء الفتاك دون تنفيذ فعال والتزام كامل من جانب بعض الدول التى تظن أنها لن تقع تحت طائلة المحاسبة لأسباب سياسية.

وأشار إلى أن الرئيس السيسى كان صريحا وواضحا للغاية عندما أعرب عن أسفه لاستمرار المجتمع الدولى فى غض الطرف عن دعم حفنة من الدول للإرهابيين سواء بالمال والسلاح أو بتوفير الملاذ الآمن والمنابر الإعلامية والسياسية، بل وتسهيل انتقال المقاتلين الإرهابيين إلى مناطق الصراعات خاصة إلى ليبيا وسوريا من قبلها.

وقال المهندس محمد فرج عامر إن ما جاء فى رؤية الرئيس عن الأزمة في ليبيا، وتأكيده بأن تداعيات الأزمة لا تقتصر على الداخل الليبى لكنها تؤثر على أمن دول الجوار والاستقرار الدولى، وإن مصر عازمة على دعم الأشقاء الليبيين لتخليص بلدهم من التنظيمات الإرهابية والمليشيات ووقف التدخل السافر من بعض الأطراف الإقليمية التى عمدت إلى جلب المقاتلين الأجانب إلى ليبيا تحقيقا لأطماع معروفة وأوهام استعمارية ولى عهدها يكفل حل هذه الأزمة سلميا.

وأشاد المهندس محمد فرج عامر بتأكيد الرئيس السيسى على ما سبق وأعلنته مصر بأن مواصلة القتال وتجاوز الخط الأحمر ممثلا فى خط "سرت – الجفرة" ستتصدى مصر لـه دفاعا عن أمنها القومى وسلامة شـعبها مطالبا من المجتمع الدولى الأخذ برؤية الرئيس السيسى تجاه القضية الفلسطينية وتأكيده على دور المجتمع الدولى نحو تفعيل التزامه بتحقيق السلام الذى طال انتظاره والتصدى للإجراءات التى تقتطع الأرض من تحت أقدام الفلسطينيين وتقوض أسس التسوية وحل الدولتين التى تبنتها القرارات الدولية وقامت عليها عملية السلام والتى بادرت إليها مصر سعيا إلى تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم. 

كما أشاد المهندس محمد فرج عامر بحديث الرئيس السيسى عن موضوع سد النهضة وقوله بالنص : أود أن أنقل إليكم تصاعد قلق الأمة المصرية البالغ حيال هذا المشروع الذى تشيده دولة جارة وصديقة على نهر وهب الحياة لملايين البشر، عبر آلاف السنين" وتأكيده إن نهر النيل ليس حكرا لطرف ومياهه بالنسبة لمصر ضرورة للبقاء دون انتقاص من حقوق الأشقاء.
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