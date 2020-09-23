قطع المياه عن الجيزة 12 ساعة.. اعرف المناطق والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن انقطاع المياه عن مناطق مركز ومدينة أبو النمرس والقري التابعة لها وهي: طموه – شبرامنت – زاوية أبو مسلم – الحرانية – بني سويف – نزلة الاشطر- منيل شيحة).





وأوضحت الشركة أنه سيتم القطع اعتبارًا من الساعة السادسة مساء يوم الجمعة الموافق 25/9/2020 حتي الساعة السادسة من صباح يوم السبت الموافق 26 /9/2020 ، وذلك لأعمال الصيانة العاجلة بمحطة مياه أبو النمرس حيث سيتم تغير خط طرد العكرة الرئيسي قطر 900 مم صلب بطول 8 أمتار لتهالكه.





وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.





وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.