رئيس العراق: الانتخابات المبكرة والفساد أولوياتنا.. ونجحنا في دحر تنظيم داعش

قال الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأربعاء، خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة إن بلاده نجحت في دحر الإرهاب عسكريًا وتحرير المدن من تنظيم داعش الإرهابي.





واستدرك صالح قائلا إن الحرب على الإرهاب لا تزال مستمرة.





وأضاف أن العراق عانى من الإرهاب والفساد، وقد نجح في مواجهة التهديد الإرهابي لكن الحرب معه مازالت مستمرة، مؤكدًا أن الفساد هو الاقتصاد السياسي للإرهاب ويجب تجفيف منابع تمويلهـ وأنه آفه خطفت من العراقيين التمتع بنعم بلادهم.





وجدد صالح دعوته تشكيل تحالف دولي لمواجهة الفساد على غرار التحالف في مواجهة الإرهاب.





وتابع أنه لا يمكن القضاء على الإرهاب إلا بتخفيف منابع تمويله والقضاء على الفساد.





وقال إن العراق عليه العمل من اجل إعادة النازحين والمهجرين إلى مدنهم وقراهم، وأن العراق يتوقع من لأصدقاء والمنظمات الدولية لإعادة النازحين والمهجرين في مختلف أنحاء البلاد.





وواصل أنه في إطار الاستجابة لإرادة الشعب، فإن أمام الحكومة العراقية مسؤولية لإجراء إصلاحات هيكلية وإدارية ومكافحة الفساد.





وأكمل أن الحكومة العراقية مطالبة بحصر السلاح بيد الدولة ومنع استخدامه خارج إطار أجهزة الدولة، واصفًا ضبط السلاح المنفلت في العراق هو الصراع الذي تخوضه الدولة مع قوى الفوضى والتطرف.





وشدد صالح على أن مسار الإصلاح في العراق قد انطلق بالفعل لكنه يحتاج إلى وقت لتحقيق مهمته، مؤكدا ان هناك إقرارًا باستحالة استمرار الوضع القائم في العراق، وأنه لا يجب أن يكون العراق ساحة للصراعات وتصفية حسابات الآخرين على أرضه.





وأضاف:"نتطلع إلى مساعدة الأمم المتحدة لتوفير دعم فني ورقابي لضمان نزاهة الانتخابات ومنع التلاعب والابتزاز".





وأعلن صالح أن إجراء انتخابات مبكرة يأتي في مقدمة أولويات الحكومة.





وعن أزمة وباء فيروس كورونا، قال الرئيس العراقي إن هناك ضرورة ملحة لمساعدة الدول المتقدمة للدول النامية على تحقيق بيئة صحية لمواجهة وباء كورونا.