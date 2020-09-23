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رياضة

الأهلي يتقدم بهدف عمرو السولية على نادي مصر في الشوط الأول.. فيديو

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 08:58 م
الاهلي ونادي مصر
الاهلي ونادي مصر
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عمرو ابوبكر
انتهت احداث الشوط الاول من مباراة الاهلي ونادي مصر بتقدم المارد الاحمر بهدف دون رد في اللقاء المقام على ملعب استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة 29 من بطولة الدوري الممتاز.

وظهر لاعبي النادي الاهلي قبل مواجهة نادي مصر يرتدون قميص مرسوم عليه النسر المخصص لشعار النادي الاهلي وبجواره رقم 42.

واحتسب محمد بسيوني حكم مباراة الاهلي ونادي مصر ركلة جزاء لصالح الاهلى في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة بعد عرقلة حارس مرمى اف سى مصر لوليد سليمان

وتمكن عمرو السولية من تسجيل الهدف الاول في الدقيقة السادسة من عمر المباراة من طريق ركلة الجزاء.

واستمر النادي الاهلي في السيطرة على المباراة، وتمكن من الوصول الى مرمى نادي مصر أكثر من مرة ولكن دون خطورة حقيقة. 

وحصل احمد فتحي على ركلة حرة مباشرة من منطقة خطرة وتصدى لها وليد سليمان، ومرر كرة بتكتيك مدروس من الاهلي ولكن خرج عصام ثروت حارس نادي مصر والتقط الكرة قبل لاعبي الاهلي. 

وحاول نادي مصر الاستحواذ على الكرة في منتصف ملعب النادي الاهلي، ولكن دائماََ ما يقع لاعبو مصر في خطأ وتعود الكرة للمارد الأحمر. 

وأهدر مروان محسن انفراد سهل للغاية في الدقيقة 29 من عمر المباراة، وأضاع على النادي الأهلي فرصة هدف ثاني في مرمى نادي مصر. 

واختبر هجوم نادي مصر محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي في هجمة منظمة وصل بها للمرمى وسدد مصطفى كالوشة كرة قوية ولكن كان لها الشناوي بالمرصاد. 

ومرر وليد سليمان كرة بينية رائعة تسلمها مروان محسن بطريقة رائعة وراوغ بها دفاع نادي مصر وسدده ولكن دفاع المنافس تمكن من اعتراضها لركنية. 

وتوقفت المباراة في الدقيقة 41 من عمر المباراة بسبب تعرض أحد لاعبي نادي مصر للاصابة بعد تدخل محمد هاني معه في كرة مشتركة. 

وانتهى شوط المباراة الاول بتقدم النادي الاهلي بهدف دون رد وسيطرة كبيرة من ناحية الأحمر على مجريات المباراة وصمود دفاعي من نادي مصر. 

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