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مرأة

لـ السهرة.. طريقة عمل آيس كريم بنكهات مختلفة

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 11:32 م
طريقة عمل الآيس كريم
طريقة عمل الآيس كريم
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نهى هجرس
يعد الآيس كريم من الحلويات التى يفضلها الأطفال بشكل خاص، والكبار أيضًا، ولكن الكثير من الأمهات لا تفضل شراء الآيس كريم من الخارج، 

و نقدم لكِ طريقة عمل الآيس كريم في المنزل بطريقة الشيف غادة التلي

مقادير ايس كريم
ايس كريم فانيلا
لتر كريمه لباني 
علبه لبن مكثف محلى 
2 باكو كريمه بودره 

ايس كريم الشيكولاتة
شيكولاتة قابلة للدهن 
ايس كريم فانيلا 
كاكاو 
رقائق شيكولاتة 

ايس كريم الكروكان
ايس كريم فانيلا 
علبة قشطه 
عين جمل 
ثلاثة أرباع كوب سكر 

 
طريقة تحضير ايس كريم
* في العجانة او بالمضرب الكهربائي ضعي الكريمة اللباني ثم ضيفي الكريمة البودرة

* اخفقيهم جيدا ثم ضيفي الحليب المكثف المحلى واستمري في الخفق لمدة من 7 الى 10 دقائق حتى يغلظ القوام

* اقسمي الكمية الى 3 اقسام و اول قسم ضعيه في علبة محكمة وضعيها في الفريزر حتى تماسك وقدميه باردا

طريقة تحضير ايس كريم شيكولاتة

* ضعي الكاكاو مع ثاني قسم من ايس كريم الفانيلا وقلبيهم جدا حتى يتغير اللون

* ضعي طبقة من ايس كريم الشيكولاتة في العلبة ثم ضيفي عليه طبقة من الشيكولاتة القابلة للدهن ثم طبقة من الشكوليت شبس ثم كرري الطبقات وقدميه باردا

طريقة تحضير ايس كريم الكروكان

* ضعي السكر على النار حتى يتكرمل ثم اتركيه ليبرد قليلا ثم ضيفيه على القسم الثالث من ايس كريم الفانيلا وقلبيهم جيدا

* على النار ضعي السكر مع عين الجمل وقلبيهم جيدا حتى يتكمل السكر ويغلف عين الجمل ثم صبيه على ورق فويل مدهون بالزيت لسهولة جرشه فيما بعد واتركه ليجف ثم اجرشيه

* ضيفي طبقة من الكروكان المجروش على الايس كريم
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