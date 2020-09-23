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مرأة

كيفية عمل وجبة الشوفان بـ أسهل طريقة

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 09:00 م
صدى البلد
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آلاء حسن
دقيق الشوفان وجبة صباحية مرضية وصحية عبارة عن حبوب كاملة يحتوي على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان ،  تساعد على خفض الكوليسترول الضار LDL ، 

ويحتوي الشوفان على كمية صحية من البروتين ، يساعد على الشعور بالشبع حتى الغداء بالإضافة إلى أنه من الأطعمة ذات المؤشر الجلا ويسيمي المنخفض (GI) وتشير الأبحاث إلى أن تناول وجبة منخفضة المؤشر الجلايسيمي قبل ممارسة الرياضة قد يساعدك على حرق المزيد من الدهون بغض النظر عن نوع الشوفان الذي تختاره ، فإن الشوفان السريع والشوفان المقطّع بالفولاذ والملفوف متساويان في التغذية الصحية وضع عليها الفاكهة المفضلة لديك لإضافة المزيد من الألياف والمكسرات لملء الدهون الصحية



يتم طهي الشوفان سريع الطهي أو الشوفان السريع مسبقًا ثم تجفيفه ولفه كما يوحي الاسم ، لديهم وقت طهي قصير ويطلق عليهم أحيانًا "الشوفان الفوري" أو "دقيق الشوفان الفوري".


على موقد عالي : يُغلى كوب حليب أو ماء مع قليل من الملح (إذا رغبت في ذلك) في قدر صغير وقلبي 1/2 كوب شوفان وقلبي الحرارة إلى متوسطة طهي لمدة 1 دقيقة ويُرفع عن النار ويُغطى ويُترك لمدة 2 إلى 3 دقائق.

الميكروويف: يُمزج كوبًا واحدًا من الماء أو الحليب الخالي من الدسم أو قليل الدسم ونصف كوب من الشوفان ورشة ملح إذا رغبت في ذلك في وعاء سعة 2 كوب في الميكروويف على حرارة عالية لمدة دقيقة ونصف إلى دقيقتين ويقلب قبل التقديم.



طريقة تحضير الشوفان للتخسيس سهلة وسريعة، أحضر 1 كوب ماء أو حليب خالي الدسم أو قليل الدسم) وقليل من الملح اذا رغبت في ذلك ليغلي في قدر صغير قلبي 1/2 كوب شوفان وقلبي الحرارة إلى متوسطة ويطهى مع التحريك من حين لآخر لمدة 5 دقائق ويُرفع عن النار ويُغطى ويُترك لمدة 2 إلى 3 دقائق.

الميكروويف: يُمزج كوبًا واحدًا من الماء أو الحليب الخالي من الدسم أو قليل الدسم ، ونصف كوب من الشوفان ورشة ملح، وفي وعاء سعة 2 كوب في الميكروويف على حرارة عالية لمدة 2 1/2 إلى 3 دقائق. يقلب قبل التقديم.




إن طهي دقيق الشوفان مع الموز المهروس هو وصفة لدقيق الشوفان الأكثر دسمًا ودفئًا على الإطلاق ولجعل دقيق الشوفان الكريمي البسيط والرائع من الموز ، كل ما تحتاجه هو موز إضافي ناضج ومتناثر وشوفان ملفوف والقرفة وبذور الشيا والماء وحليب اللوز.






رقائق الشوفان : بالنسبة لدقيق الشوفان المطبوخ على الموقد ، فإن الشوفان الملفوف ، والشوفان القديم أو رقائق الشوفان الكبيرة تجعل القوام أكثر رقة ودسمًا.


موز ناضج جدا : الموز الناضج الناضج مثالي لهذه الوصفة ويضيف كل الحلاوة الطبيعية التي ستحتاجها.


بذور الشيا أو الكتان المطحون : يمكنك استخدام إما 1 ملعقة كبيرة من بذور الشيا أو 1 ملعقة كبيرة من الكتان المطحون للمساعدة في تكثيف الشوفان وإضافة بعض التغذية الإضافية.


الماء والحليب: بالنسبة لسائل الطهي لهذه الوصفة ، استخدمت نصف ماء ونصف حليب لوز ولكن يمكنك استخدام الماء فقط إذا نفد الحليب أي مزيج من العملين ، على سبيل المثال 3/4 كوب ماء و 1/4 كوب حليب.
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الشوفان هذا حقًا هو المكون الوحيد غير القابل للتفاوض. تأكد من استخدام الشوفان العادي وليس الشوفان السريع لأن القوام يكون أفضل مع رقائق الشوفان ويمكنك أيضًا استخدام الشوفان الخالي من الغلوتين.


الحليب: بالنسبة للجزء السائل ، يمكنك صنعه بالماء! لكن من الشائع استخدام الحليب ويمكنك استخدام الحليب كامل الدسم ، 2٪ أو قليل الدسم. يمكنك أيضًا استخدام الحليب النباتي مثل حليب اللوز أو حليب جوز الهند أو حليب الكاجو أو حليب الشوفان ويمكنك استخدامه خالي الدسم للرجيم. 


بذور الشيا (اختياري): هذه البذور مليئة بالعديد من العناصر الغذائية ، وتساعد في منح الشوفان ملمسًا يشبه البودنج. 






مكونات عمل الشوفان بالحليب والعسل

2 كوب شوفان
5 جرام ملح
2 كوب ماء
2 ملاعق صغيرة سكر
0.5 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة
0.5 ملعقة صغيرة من مسحوق الهال الأخضر
1 كوب حليب (خالي من اللاكتوز)
2 ملاعق صغيرة عسل جبلي
2 قطعة فراولة



طريقة عمل الشوفان بالحليب والعسل



- نأخذ الشوفان في مقلاة عميقة ، نضيف الماء إليها ونشغل النار على نار متوسطة.

- يضاف الملح ويقلب جيدا في حركة دائرية ويضاف السكر ويقلب.

- نضيف مسحوق القرفة ومسحوق الهال الأخضر ونحركةعندما يصبح المزيج كثيفًا (يكاد الشوفان يمتص الماء) يضاف الحليب ويقلب جيدًا.


- يقلب مع إضافة العسل. استمر في التقليب بحركة دائرية وعندما يتم امتصاص الحليب ويكون القوام كثيفًا ، أخرج المقلاة من الحرارة واتركها تقف.
- ‏في غضون ذلك ، نقطع الفراولة جيدًا ، ونسكب العصيدة في كوب ونضيف الفراولة فوقها ضعيها في الثلاجة وقدميها. 


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