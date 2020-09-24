طريقة عمل مهلبية بالقشطة.. خطوة بخطوة

يفضل العديد من الأشخاص تناول الحلويات خلال اليوم، وخاصة الأطفال، ولكن كثيرا من الأمهات لا يفضلن شراء الحلويات من الخارج، ويحرصن على تقديم الوجبات المفيدة والمغذية لأطفالهم.
ولذلك نقدم لكم طريقة عمل المهلبية بالقشطة للشيف نجلاء الشرشابي
مقادير مهلبية بالقشطة
4 كوب لبن
1 كوب سكر
4 ملعقة كبيرة نشا
قشطة بلدي
جوز هند
زبيب
طريقة تحضير مهلبية بالقشطة
* يخلط اللبن والسكر والقشطة في إناء على النار
* يضاف النشا المذاب في القليل من الماء
* يضاف الزبيب وجوز الهند
* يقلب الخليط على النار حتى الغليان
* يصب الخليط في كاسات التقديم
* يترك ليبرد ويضاف على الوجه الزبيب وجوز الهند
* تقدم المهلبية
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فوائد المهلبية
- من اهم فوائد المهلبية هى انها تحتوى على الكثير من الفيتامينات والكالسيوم والذى يجعل الجسم يمتلئ بالطاقة والحيوية
- كما انها مفيدة للعظام فهي تمنع الهشاشة عند الصغار، وتساعد على التخلص من الأرهاق والتعب فى المفاصيل كما انها تحفظ الاسنان وتقويها لذلك ينصح بها دائما.
- ومن مميزات المهلبية وفوائدها العجيبة انها تحافظ على الوزن فانها تساعد فى انقاص الوزن لدى الرجل والمرأة
- وتساعد على تقليل حالات ضغط الدم
- -تحافظ على كثافة الأسنان والعظام.