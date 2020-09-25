مستقبل وطن يقرر تحمل قيمة التصالح في مخالفات البناء عن 27 ألف حالة

أعلن حزب مستقبل وطن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تحمل قيم رسوم التصالح في مخالفات البناء، لـ 27 ألف حالة، بما يعادل ألف مخالفة في كل محافظة على مستوى الجمهورية.

وقال الحزب في بيان له منذ قليل، إن القرار يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لمؤسسات الدولة بضرورة تخفيف العبأ عن كاهل المواطنين وانطلاقا من مسئولية الحزب تجاه المواطنين قرر تحمل قيمة التصالح عن 27 ألف مواطن من محدودى الدخل.

وأشار مستقبل وطن إلى أنه بدأ في حصر الحالات المستحقة على مستوى الجمهورية لإنهاء تقنين أوضاعهم قبل انتهاء المهلة القانونية التي حددها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.