نشرة المرأة والصحة.. أسبوع الموضة في ميلانو.. أعراض الصداع العنقودى.. رانيا يوسف تتألق

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها:





يعد الصداع مشهر المشكلات الصحية انتشارا بين الناس ولعلاجه بشكل صحيح يجب معرفه نوع الصداع .





حرص خبير التجميل علاء التونسي على مشاركة متابعيه عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورا جديدة للفنانة رانيا يوسف من إحدي جلسات التي خضعت لها.





على الرغم من أن هذا العام يختلف عن الأعوام السابقة بسبب انتشار فيروس كورونا في العالم إلا أن انطلقت فعاليات أسبوع الموضة في ميلانو يوم 22 سبتمبر و التي من المقرر أن تستمر حتي يوم 28 سبتمبر وذلك عن طريق الوسائط الرقمية.





من الحقائق المعروفة أن استهلاك كمية كافية من الماء هو أحد أفضل الطرق للحفاظ على رطوبتك. ولكن إذا كنت لا ترغب في الاستمرار في شرب الماء العادي لطرد السموم الضارة من جسمك ، مليء بالمعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة والمغذيات النباتية ، يساعد الماء المنقوع على تعزيز عملية التمثيل الغذائي مع بناء المناعة .





بعد انتشار لجينز الممزق ، يبدو أن الجينز المتسخ هو أحدث صيحات الموضة. ابتكرت العلامة التجارية الفاخرة الشهيرة Gucci مجموعة متنوعة من الجينز الأزرق مع بقع العشب المزيفة ، كجزء من مجموعة خريف / شتاء 2020 للرجال.





استخدام الشاي والأعشاب على نطاق واسع في جميع أنحاء الشرق الاوسط لعدة قرون بسبب خصائصها الطبيعية في بناء المناعة. والآن ، أدت الأزمة الصحية الحالية إلى إحياء الوعي بالعناصر الطبيعية والأغذية الفائقة التي توفر مقاومة للعدوى وتبني خط الدفاع الأول ضد الفيروسات القاتلة.





تسبب الإنفلونزا مرضًا شديدًا لدى النساء الحوامل وذلك لأن التغييرات التي تحدث في الجهاز المناعي والقلب والرئتين أثناء الحمل تجعل النساء الحوامل أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة من الأنفلونزا، وقد تكون الأنفلونزا ضارة أيضًا للجنين الذي ينمو.





يعد تنظيف البلاط المتسخ من اصعب المهام المنزلية التى تواجه المرأة خاصة بلاط الحمام والمطبخ فعادة يكن كل منهما شديد الاتساخ مما يجعل مظهر المنزل شديد القبح.









تصدر الفنان كريم فهمي مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد ما بعد ما ظهر مساء أمس ضيفا مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي"، وإدلي ببعض التصريحات المثيرة للجدل حول علاقته بزوجته دانيا.







