AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. أسبوع الموضة في ميلانو.. أعراض الصداع العنقودى.. رانيا يوسف تتألق

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 02:01 م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
Advertisements
هاجر هانئ
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها:

يعد الصداع مشهر المشكلات الصحية انتشارا بين الناس ولعلاجه بشكل صحيح يجب معرفه نوع الصداع .

حرص خبير التجميل علاء التونسي على مشاركة متابعيه عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورا جديدة للفنانة رانيا يوسف من إحدي جلسات التي خضعت لها.

على الرغم من أن هذا العام يختلف عن الأعوام السابقة بسبب انتشار فيروس كورونا في العالم إلا أن انطلقت فعاليات أسبوع الموضة في ميلانو يوم 22 سبتمبر و التي من المقرر أن تستمر حتي يوم 28 سبتمبر وذلك عن طريق الوسائط الرقمية.

من الحقائق المعروفة أن استهلاك كمية كافية من الماء هو أحد أفضل الطرق للحفاظ على رطوبتك. ولكن إذا كنت لا ترغب في الاستمرار في شرب الماء العادي لطرد السموم الضارة من جسمك ، مليء بالمعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة والمغذيات النباتية ، يساعد الماء المنقوع على تعزيز عملية التمثيل الغذائي مع بناء المناعة . 

بعد انتشار لجينز الممزق ، يبدو أن الجينز المتسخ هو أحدث صيحات الموضة. ابتكرت العلامة التجارية الفاخرة الشهيرة Gucci مجموعة متنوعة من الجينز الأزرق مع بقع العشب المزيفة ، كجزء من مجموعة خريف / شتاء 2020 للرجال.

استخدام الشاي والأعشاب على نطاق واسع في جميع أنحاء الشرق الاوسط لعدة قرون بسبب خصائصها الطبيعية في بناء المناعة. والآن ، أدت الأزمة الصحية الحالية إلى إحياء الوعي بالعناصر الطبيعية والأغذية الفائقة التي توفر مقاومة للعدوى وتبني خط الدفاع الأول ضد الفيروسات القاتلة.

 تسبب الإنفلونزا مرضًا شديدًا لدى النساء الحوامل  وذلك لأن التغييرات التي تحدث  في الجهاز المناعي والقلب والرئتين أثناء الحمل تجعل النساء الحوامل  أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة من الأنفلونزا، وقد تكون الأنفلونزا ضارة أيضًا للجنين الذي ينمو.

يعد تنظيف البلاط المتسخ من اصعب المهام المنزلية التى تواجه المرأة خاصة بلاط الحمام والمطبخ فعادة يكن كل منهما شديد الاتساخ مما يجعل مظهر المنزل شديد القبح.


تصدر الفنان كريم فهمي مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد ما بعد ما ظهر مساء أمس ضيفا مع الإعلامية منى الشاذلي في  برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي"، وإدلي ببعض التصريحات المثيرة للجدل حول علاقته بزوجته دانيا.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الفرق بين البرد والإنفلونزا.. تعرف على أعراض كل منهما وطرق العلاج

أفضل طريقة لارتداء الجينز.. كيفية تنسيق بنطلون فاتح وغامق وشراء النوع المناسب

خطوة جريئة.. موضة صبغ أطراف الشعر تعود من جديد.. صور

جيوب أنفية أو كافيين .. بدون مسكنات كيف تتخلصين من الصداع

نشرة المرأة.. انتبه لهذه الأعراض قبل شهر من الإصابة بالنوبة القلبية ورانيا يوسف تتألق في أحدث ظهور لها

سعر صادم لبنطلون جينز ببقع الأعشاب موضة شتاء 2020

ترشيحاتنا

الموعد النهائي لبداية العام الدراسي الجديد 2020/2021 | تفاصيل رسمية

طريقة التحويل من مدرسة لمدرسة 2020 | تفاصيل

بعد الكشف عن اتفاق سلام بين إسرائيل والسودان.. أول رد من الخرطوم

تفاصيل جديدة بشأن سرقة كؤوس أمم أفريقيا فى اتحاد الكرة

اشتري آيفون 7 بـ 2200 جنيه فقط ..عرض الجمعة

في ذكرى وفاته.. تعرف على اسم نجاح الموجي الحقيقي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بخطوات سهلة.. طريقة عمل المساج في المنزل كالمحترفين

بعد تصدره التريند.. 10 صور رومانسية جمعت بين كريم فهمي و زوجته

بفستان ملفت.. رانيا يوسف تتألق فى أحدث جلسة تصوير