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رياضة

لا أسعى لمنصب.. شريف اكرامي: أعتز بكوني من أبناء الأهلي

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 08:19 م
شريف اكرامي
شريف اكرامي
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محمد سمير - حسن العمدة
أكد شريف اكرامي حارس مرمي فريق بيراميدز الجديد، انه يعتز جدا بأنه أحد ابناء النادي الأهلي ويفتخر بالفترة التي قضاها داخل جدران القلعة الحمراء.


واضاف اكرامي خلال مؤتمر تقديمه كلاعب جديد فى صفوف بيراميدز، انه يحترم الأهلي ويقدره ولكنه لا يطمح في أن يتولى منصبا في إدارة النادي الاهلي بعد اعتزاله وأن الأمر بعيد تماما عن أحلامه.


وينضم شريف إكرامي، إلى بيراميدز منتقلاََ من الأهلي؛في صفقة انتقال حربعد انتهاء تعاقده مع المارد الأحمر لفترة طويلة، حقق فيها العديد من الإنجازات. 


وكان نادي بيراميدز أعلن منذ أسابيع، صفقة انضمام اللاعب رمضان صبحي، منتقلاََ من نادي هدرسفيلد الإنجليزي بقيمة 4.8 مليون. 
ونجح بيراميدز في التعاقد مع ثلاث لاعبين قادمين من النادي الأهلي، لتدعيم الفريق خلال الموسم الجديد، وهم شريف إكرامي ورمضان صبحي وأحمد فتحي.

وقدم نادي بيراميدز رمضان صبحي في مؤتمر صحفي الأسبوع قبل الماضي، حيث أكد اللاعب خلال تقديمه أن اتخاذه لهذه الخطوة لم يكن من أجل المال.

وكان شريف إكرامي لعب دورا محوريا في رحيل رمضان صبحي إلي بيراميدز بعد أن أكد أنه كان معارضا لعودة اللاعب من إنجلترا قبل موسم ونصف وإنه أيضا كان مع رحيله إلي إنجلترا قبل عدة موسم من أجل الاحتراف في ستوك سيتي رغم اعتراض الأهلي وقتها نظرا للحاجة إلي جهوده.

ومن المقرر أن يقدم بيراميدز أحمد فتحي في مؤتمر صحفي أيضا، عقب انتهاء اللاعب من مشاركته مع الأهلي، في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.
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