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سيارات

مواصفات وسعر بي واي دي byd s5 2020 الجديدة في مصر.. صور

السبت 26/سبتمبر/2020 - 06:01 ص
بي واي دي byd s5
بي واي دي byd s5 2020
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اشرف عطية
يبحث محبي السيارات عن اخر اسعار و مواصفات السيارات في مصر و خصوصا السيارات التي تنتمي لفئة السيارات متعددة الاستخدامات suv لأنها سيارات كبيرة و عائلية و يفضلها غالبية محبي السيارات و في هذا السياق نطرح عليكم مواصفات و سعر السيارة بي واي دي byd s5 2020 الجديدة في مصر .


مواصفات بي واي دي byd s5 2020

تنتمي بي واي دي byd s5 2020 لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، و تأتي بمحرك أربع اسطوانات، 1500 سي سي ، قوة 156 حصان ، وعزم دوران 240 نيوتن متر، و هذا المحرك متصل بفتيس اوتوماتيك من ست سرعات . 

كماليات بي واي دي byd s5 2020

byd s5 2020 بها نظام ذكى لركن السيارة، و متاحة ايضا بمثبت سرعة، ومرايات كهربائية، وشاشة تاتش وسطية 8 انش، و بها ايضا فرامل يد كهربائية و طارة مالتي وبلوتوث .

السيارة بي واي دي byd s5 2020 تسير بمتوسط استهلاك للوقود حوالي 7 لتر لكل 100 كم و هي مجهزة بالعديد من وسائل الأمان والمواصفات القياسية أبرزها الإيرباج، وفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكترونى للفرامل ESP، وتوازن الكترونى ESP 

تأتي بي واي دي byd s5 2020 بمصابيح ضباب في الأمام و الخلف و بها نظام إضاءة نهارية LED، وسبويلر خلفي، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا خلفية، وجنوط سبور17 انش وتكييف .

سعر بي واي دي byd s5 2020
تباع السيارة بي واي دي byd s5 2020 بسعر 285.000 جنيه  اعلنت الشركة أن المتاح حاليًا من السيارة الفئة الثانية فقط  فئة 5 راكب . 
مواصفات وسعر بي واي دي byd s5 2020 الجديدة في مصر.. صور
مواصفات وسعر بي واي دي byd s5 2020 الجديدة في مصر.. صور
مواصفات وسعر بي واي دي byd s5 2020 الجديدة في مصر.. صور
مواصفات وسعر بي واي دي byd s5 2020 الجديدة في مصر.. صور
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