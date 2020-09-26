مواصفات وسعر بي واي دي byd s5 2020 الجديدة في مصر.. صور

byd s5 2020 بها نظام ذكى لركن السيارة، و متاحة ايضا بمثبت سرعة، ومرايات كهربائية، وشاشة تاتش وسطية 8 انش، و بها ايضا فرامل يد كهربائية و طارة مالتي وبلوتوث .

الإيرباج، وفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكترونى للفرامل ESP، وتوازن الكترونى ESP

تسير بمتوسط استهلاك للوقود حوالي 7 لتر لكل 100 كم و هي مجهزة بالعديد من وسائل الأمان والمواصفات القياسية

تأتي بي واي دي byd s5 2020 بمصابيح ضباب في الأمام و الخلف و بها نظام إضاءة نهارية LED، وسبويلر خلفي، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا خلفية، وجنوط سبور17 انش وتكييف .





سعر بي واي دي byd s5 2020