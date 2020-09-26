لميس سلامة: زيارة 30 سفيرا أجنبيا لمصر تساهم في تنشيط السياحة

قالت الإعلامية لميس سلامة: إن الدولة المصرية تحرص على أن تبرز إنجازاتها على أرض الواقع،ويلمسها المصريين، والعالم،لافتة إلى أنه من ضمن تلك الإنجازات، زيارة 30 سفيرا أجنبيا لمصر ، للاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية ، بمطار شرم الشيخ





وأضافت الإعلامية لميس سلامة ، خلال برنامج "صباح البلد" ، المذاع على فضائية صدى البلد ، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي ، أن السفراء الأجانب زاروا العديد من فنادق شرم الشيخ والمستشفيات للإطلاع على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية .





وأشارت "سلامة" ، إلى أن جولة السفراء الأجانب شملت الأماكن الخاصة بالغوص ، مؤكدة أن هذه الجولة ستنعكس بشكل إيجابي على السياحة المصرية ، من خلال الرؤية الجيدة التي سينقلها هؤلاء السفراء لبلادهم .





وتابعت "لميس سلامة" ، أن السفراء كانوا يحملون الورود وهم يقودون الدراجات،كرسالة محبة وسلام لمصر ، لافتة إلى أن هذه الجولة كانت بالتنسيق مع عدد من الوزارات منها وزارة السياحة والبيئة والشباب والرياضة .





وزار أمس الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بصحبة ٣٠ سفيرًا من سفراء الدول الأجنبية في مصر،مدينة شرم الشيخ في إطار الاحتفال بيوم السياحة العالمي،كما زاروا مستشفى شرم الشيخ الدولي وذلك لاطلاع السفراء على الإجراءات الاحترازية والنظم والتجهيزات الطبية للحماية والوقاية والتعقيم والتطهير التي يتم اتخاذها بالمستشفى، بالإضافة إلى الإمكانيات والتجهيزات الطبية الموجودة بها من معامل وعناية مركزة وأجهزة التنفس الصناعي وآسرة وغيرها من الإمكانات الطبية.