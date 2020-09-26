لميس سلامة: زيارة 30 سفيرا أجنبيا لمصر تساهم في تنشيط السياحة

قالت الإعلامية لميس سلامة: إن الدولة المصرية تحرص على أن تبرز إنجازاتها على أرض الواقع،ويلمسها المصريين، والعالم،لافتة إلى أنه من ضمن تلك الإنجازات، زيارة 30 سفيرا أجنبيا لمصر ، للاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية ، بمطار شرم الشيخ .
وأضافت الإعلامية لميس سلامة ، خلال برنامج "صباح البلد" ، المذاع على فضائية صدى البلد ، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي ، أن السفراء الأجانب زاروا العديد من فنادق شرم الشيخ والمستشفيات للإطلاع على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية .
وأشارت "سلامة" ، إلى أن جولة السفراء الأجانب شملت الأماكن الخاصة بالغوص ، مؤكدة أن هذه الجولة ستنعكس بشكل إيجابي على السياحة المصرية ، من خلال الرؤية الجيدة التي سينقلها هؤلاء السفراء لبلادهم .
وتابعت "لميس سلامة" ، أن السفراء كانوا يحملون الورود وهم يقودون الدراجات،كرسالة محبة وسلام لمصر ، لافتة إلى أن هذه الجولة كانت بالتنسيق مع عدد من الوزارات منها وزارة السياحة والبيئة والشباب والرياضة .