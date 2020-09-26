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برلمان

برلماني: الرئيس السيسي نجح في تحقيق أحلام ذوي الإعاقة في التوظيف والحياة الكريمة

السبت 26/سبتمبر/2020 - 10:15 ص
النائب طارق متولي،
النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة
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فريدة محمد
قال النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، إنه منذ بداية عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اقتحم ذوو القدرات الخاصة مجالات عدة، وشغلوا عددا من الوظائف التي كانت حكرا على غيرهم بتميز واضح ضد قدراتهم ومواهبهم، حيث نادى الرئيس السيسي بتمكين متحدي الإعاقة ومساواتهم بغيرهم في مختلف الوظائف والتخصصات وفقًا لكفائتهم ودون النظر لإعاقتهم التي يتحدونها.

وأضاف متولى، فى بيان صحفى له، أن الدولة تحت رعاية الرئيس السيسي أصبحت تقدر وتعترف بذوي القدرات الخاصة وتعطي لهم مساحة في تحقيق أحلامهم، وهناك مكاسب مستمرة يحصدها ذوو الاحتياجات الخاصة وكانت أول تلك المكاسب هى التمثيل النيابي بالبرلمان، حيث ضم مجلس النواب ولأول مرة فى التاريخ نوابا من ذوى الاحتياجات الخاصة، بواقع 9 نواب، 8 منهم منتخبين.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بمعدلات التوظيف والعمل، بلغ عدد المعينين في منشآت القطاع الخاص من ذوي الهمم  5 آلاف و213 خلال عام 2019، كما بلغ معدل التشغيل لذوي الصعوبات الوظيفية  21.3% مقابل 40.2% لغير ذوي الصعوبات عام 2018؛ وفقا لمؤشرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووضع القانون عقوبة على الشركات والمصالح التي لا تلتزم بنسبة ذوي الاحتياجات بالحبس لمدة لا تجاوز سنة والغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه.

كما ألزم القانون، صاحب العمل أو المسؤول عن الجهة الملزمة بتشغيل الأشخاص ذوي إعاقة بأن يدفع شهريا للشخص ذي الإعاقة الذى رشح للعمل لديه وامتنع عن توظيفه مبلغًا يساوي الأجر أو المرتب المقرر أو التقديري للعمل أو للوظيفة التى رشح لها، اعتبارًا من تاريخ إثبات الجريمة لمدة لا تتجاوز سنة.

وأوضح أنه حسب وزارة التضامن بلغت نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر 10.6% من تعداد السكان حتى ديسمبر من العام الماضي، فيما أشارت البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن ذوي الاحتياجات الخاصة يشكلون نحو 10.67% من إجمالي عدد السكان "بدءًا من 5 سنوات فأكثر"، وذلك فى التعداد السكانى الذى أجراه لعام 2017.
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