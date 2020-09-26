بعد تجاهل الكمامة .. دراسة تؤكد موعد الموجة الثانية لكورونا

فيروس كورونا لم ينته بعد ولا تزال بعض الدول تتعامل مع أوبئة كبيرة لا تستطيع توفير لقاح له حتى تلك الدول التي تسيطر على الفيروس حاليًا تخشى ا لموجة الثانية





ومع استهتار الناس وخلعهم الكمامة حذر موقع البي بي سي البريطاني مع حلول الموجه الثانية قريبا ويقول الدكتور آدم كوتشارسكي من كلية لندن للصحة والطب الاستوائي: "الدليل هو أن الغالبية العظمى من الناس ما زالوا عرضة للإصابة وإذا رفعنا جميع الإجراءات ، فنعود إلى ما كنا عليه في فبراير".





وتسببت عمليات الإغلاق في حدوث اضطرابات هائلة في جميع أنحاء العالم ودمرت الوظائف ، وأثرت على صحة الناس وأخرجت الأطفال من المدارس - لكنها سيطرت على الفيروس.





يقول الدكتور كوتشارسكي: "اللغز النهائي هو كيفية الحفاظ على السيطرة ، مع تقليل ا لاضطراب اليومي إلى الحد الأدنى لا أحد متأكد بنسبة 100٪ إلى أي مدى يمكننا أن نذهب ولكن الموجه الثانية على وشك البدء.





وإذا بدأت الحالات في النمو مرة أخرى ، فمن المحتمل أن تكون بطيئة نسبيًا ومع ذلك فإن الموجة الثانية من الناحية النظرية يمكن أن تظل في نهاية المطاف أكبر من الموجة الأولى لأن الكثير من الناس لا يزالون عرضة للإصابة.



