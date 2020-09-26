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مرأة

بعد تجاهل الكمامة .. دراسة تؤكد موعد الموجة الثانية لكورونا

السبت 26/سبتمبر/2020 - 01:01 م
صدى البلد
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آلاء حسن
فيروس كورونا لم ينته بعد ولا تزال بعض الدول تتعامل مع أوبئة كبيرة لا تستطيع توفير لقاح له حتى تلك الدول التي تسيطر على الفيروس حاليًا تخشى الموجة الثانية

ومع استهتار الناس وخلعهم الكمامة حذر موقع البي بي سي البريطاني مع حلول الموجه الثانية قريبا ويقول الدكتور آدم كوتشارسكي من كلية لندن للصحة والطب الاستوائي: "الدليل هو أن الغالبية العظمى من الناس ما زالوا عرضة للإصابة وإذا رفعنا جميع الإجراءات ، فنعود إلى ما كنا عليه في فبراير".

وتسببت عمليات الإغلاق في حدوث اضطرابات هائلة في جميع أنحاء العالم ودمرت الوظائف ، وأثرت على صحة الناس وأخرجت الأطفال من المدارس - لكنها سيطرت على الفيروس.

يقول الدكتور كوتشارسكي: "اللغز النهائي هو كيفية الحفاظ على السيطرة ، مع تقليل الاضطراب اليومي إلى الحد الأدنى لا أحد متأكد بنسبة 100٪ إلى أي مدى يمكننا أن نذهب ولكن الموجه الثانية على وشك البدء. 

وإذا بدأت الحالات في النمو مرة أخرى ، فمن المحتمل أن تكون بطيئة نسبيًا ومع ذلك فإن الموجة الثانية من الناحية النظرية يمكن أن تظل في نهاية المطاف أكبر من الموجة الأولى لأن الكثير من الناس لا يزالون عرضة للإصابة.

وقد يكون الشتاء وقتًا حرجًا حيث تنتشر الفيروسات التاجية الأخرى بسهولة أكبر في ذلك الوقت وإذا كنا فقط نتحكم في الفيروس ، فقد تؤدي الزيادة الموسمية الصغيرة إلى انتشار الفيروس
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