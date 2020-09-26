علامة مبكرة بالفم تشير إلى الإصابة بفيروس كورونا.. تفاصيل

مع تطور فيروس كورونا وتحوره المستمر تظهر أعراض جديدة على المرضى، ومن أحدث هذه الأعراض التي وضعها الباحثين ضمن قائمة الأعراض الدالة على الإصابة بـ "كوفيد -19" الطفح الجلدي بالفم.





ويقول الباحثون إن الطفح الجلدي في الفم يجب التعرف عليه كعلامة على إصابة المريض بـ Covid-19، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.





وفحصت الدراسة مئات المرضى في مستشفى ميداني مؤقت عالج المرضى من فيروس كورونا في مدينة مدريد بإسبانيا، وكان متوسط ​​عمر المرضى 56 عاما و58 في المائة منهم من الإناث.





وكان أقل من نصف المرضى بقليل يعانون من مظاهر جلدية مخاطية وهي تعرف بأنها متلازمة نقص المناعة، مع تأثر اليدين والقدمين بشكل خاص.





وأشارت الدراسة إلى أن ربع المرضى أصيبوا بطفح جلدي داخل الفم، وأكثرها شيوعًا كان التهاب الحليمي اللغوي العابر، والذي يظهر على شكل نتوءات صغيرة حمراء أو بيضاء على اللسان.





يأتي ذلك بعد دراسة أجرتها كلية King’s College London والجمعية البريطانية لأطباء الأمراض الجلدية والتي ربطت أيضًا بين الطفح الجلدي والفيروس المستجد.





وقالت "فيرونيك باتاي" استشارية الأمراض الجلدية، التي قادت أبحاث الجلد في كوفيد 19: "تُظهر أبحاثنا أن الطفح الجلدي يمكن أن يكون أكثر تنبؤًا بـ Covid-19 من الحمى والسعال ، خاصة عند الأطفال".





وأضافت: "وجدنا أن واحدًا من كل ستة أطفال يصاب بطفح جلدي دون أي أعراض كلاسيكية أخرى، وبالنسبة لمعظم الناس ، يستمر الطفح الجلدي Covid-19 لبضعة أسابيع ويختفي في النهاية، في بعض الحالات ، قد تكون هناك حاجة إلى الأدوية الموصوفة إذا كان الطفح الجلدي يسبب حكة شديدة".