قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ طريقة عمل شوربة الزنجبيل لحرق الدهون.









وأكد أنها تساهم في الحصول على وزن مثالي وانخفاض الدهون بشكل سريع وفعال, كما انها تحتوي على المزيد من المكونات الاخرى لكي تعطي الشوربة مذاق جيد. كما تعمل هذه الشوربة على الشعور بالشبع لفترة اطول بالاضافة الى انها تعمل على امتلاء المعدة لفترة طويله .





المكونات :

كرنبه صغيره – 3 وحدات كوسه – طماطم – بصله – فصين ثوم – ملح – فلفل- زنجبيل طازج – جزره – كرفس حسب الرغبه – بقدونس – رشه بسيطه كركم





الطريقه :

توضع كل المكونات فى اناء به ماء على النار، و نتركه يغلى حتى النضج ثم نتركه يهدأ و نضربه فى الخلاط ، و يراعى انه لا يصفى للإستفاده بالألياف





يتم تناول هذه الشوربة في الغداء أو العشاء ، وهذا حتى تعمل على تخليص الجسم من الدهون المتراكمة به.



