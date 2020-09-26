بهدف السولية.. الأهلي يحقق فوزا صعبا على نادي طنطا ..فيديو

حراسة المرمى: محمد أشرف.

الدفاع: محمود مسعود، سليمان عبدربه، ايهاب سمير، محمد الشاذلي.

الوسط: وليد عادل، مصطفي امين، عبدالرحمن الدح.

الهجوم: أحمد إستيعابي، هاني رشدي، محمد ماجد أونش.

بينما جاء تشكيل الأهلي كالتالي :

محمد الشناوي في حراسة المرمى، أمامه محمد هاني وأيمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول، وفي خط الوسط عمرو السولية وحمدي فتحي، وفي الأمام أحمد الشيخ وجونيور آجاي ومحمود كهربا ومروان محسن.





ويجلس على مقاعد البدلاء كل من مصطفى شوبير وياسر إبراهيم وأليو بادجي ومحمد فخري ومحمد مجدي أفشة وأليو ديانج ومحمود وحيد وحسين الشحات وعربي بدر