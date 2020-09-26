بهدف السولية.. الأهلي يحقق فوزا صعبا على نادي طنطا ..فيديو

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزا صعبا على منافسه طنطا بهدف نظيف دون رد في اللقاء الذي جمعهما على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الـ 30 من بطولة الدوري.
تمكن عمرو السولية من إحراز هدف تقدم الأهلي في الدقيقة "80"، عقب استقبال كرة رأسية من محمد مجدي قفشة ليتمكن من وضعها أقصي يمين حارس طنطا لتسكن الشباك.
ونفذ لاعبو النادي الأهلي بعض المحاولات المبكرة لتسجيل الهدف الأول كان أبرزها من عرضية محمد هاني لتصل إلي رأس محمود كهربا ليتمكن حارس طنطا من التصدي لها .
ولجأ لاعبو طنطا إلي التمريرات القصيرة في وسط ملعبهم بعد تكثيف لاعبي الأهلي الهجمات على مرمي أبناء السيد البدوي .
وفي الدقيقة "21" حاول لاعبو طنطا من الاقتراب من مرمي محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي لتسجيل هدف مباغت لكن تمكن دفاع المارد الأحمر من استخلاص الكرات والحفاظ على شباكهم .
وتمكن وليد عادل لاعب نادي طنطا من تسديد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ليتصدى لهامحمد الشناوي حارس مرمى الأهلي .
وتمكن محمود كهربا من إحراز هدف تقدم النادي الأهلي في الدقيقة "44"، ليعترض لاعبو طنطا بوجود لمسة يد على لاعب المارد الأحمر ليجأ حكم المباراة إلي تقنية الفار ليتراجع عن هدف تقدم النادي الأهلي وينهي الشوط الأول بالتعادل السلبي .
جاء تشكيل طنطا لمواجهة الأهلي كالتالي :
حراسة المرمى: محمد أشرف.
الدفاع: محمود مسعود، سليمان عبدربه، ايهاب سمير، محمد الشاذلي.
الوسط: وليد عادل، مصطفي امين، عبدالرحمن الدح.
الهجوم: أحمد إستيعابي، هاني رشدي، محمد ماجد أونش.
بينما جاء تشكيل الأهلي كالتالي :
محمد الشناوي في حراسة المرمى، أمامه محمد هاني وأيمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول، وفي خط الوسط عمرو السولية وحمدي فتحي، وفي الأمام أحمد الشيخ وجونيور آجاي ومحمود كهربا ومروان محسن.
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من مصطفى شوبير وياسر إبراهيم وأليو بادجي ومحمد فخري ومحمد مجدي أفشة وأليو ديانج ومحمود وحيد وحسين الشحات وعربي بدر
ويحتل النادي الأهلي المركز الأول بجدول تريبت الدوري المصري برصيد 79 نقطة بينما تواجد طنطا في المركز الأخير برصيد "18" نقطة".