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تكنولوجيا

لإضفاء المرح والمتعة .. أفضل 5 فلاتر في سناب شات

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 05:03 ص
أفضل 5 فلاتر في سناب
أفضل 5 فلاتر في سناب شات
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ندى على
تعتبر فلاتر سناب شات Snapchat من أفضل الأشياء التى يحرص عشاق مواقع التواصل الاجتماعى على استخدامها للقيام بالتصوير من خلالها، لإضفاء جانب المتعة والمرح على الصور ومشاركتها على المواقع الأخرى مثل فيسبوك وانستجرام.. إليك أفضل 5 فلاتر لسناب شات لاستخدامها في صورك ومشاركتها مع أصدقائك:  

1- فلتر Fire Sunglasses أو النظارات المشتعلة
 
وفلتر Fire Sunglasses أو النظارات المشتعلة يعد من أفضل الفلاتر على سناب شات ، وهى عبارة عن نظارات تخرج منها النار لإضفاء الحماس والإثارة والقوة على الصورة . 

2- فلتر  Lion  أو الأسد

وهو عبارة عن صورة مقسمة إلى جزئين الجزء الأول صورة الأسد والأخرى صورتك الخاصة، ويتم استخدامها من قبل المستخدمين لإظهار القوة والتحدى للآخرين. 

3- فلتر Dancing Turkey أو الديك الرومى 

ويضع الفلتر المستخدمين في زى شبيه بشكل الديك الرومى الراقص، وهو من الفلاتر المضحكة للغاية، ويتم استخدامه في أوقات المرح مع الأهل والأصدقاء. 

4- فلتر Scary Mask أو القناع المخيف 

وهو مخصص في أيام أعياد الرعب أو الهالووين في الولايات المتحدة، كما أنه يستخدم حاليا كنوع من التشجيع على ارتداؤه لمكافحة فيروس كورونا، خصوصا في الأماكن العامة والأماكن التى يزداد فيها الاختلاط بشكل كبير. 

5- فلتر Old أو التقدم في العمر 

ويقوم الفلتر بتقديم صورة للمستخدم بعد وصوله لسن الشيخوخة مع ظهور الشعر الأبيض، و تجاعيد الوجه بالإضافة إلى شكل مرح مقترنا بالوجه المجعد والسن الكبير لإضفاء المرح بدلا من الخوف من التقدم في العمر. 
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