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فن

أخبار الفن| تامر حسني يلبي نداء طفل معاق .. نادية الجندي تتوعد بالسجن لمن يتطاول عليها

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 05:17 ص
صدى البلد
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آيه عاطف
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي:


نشرت الفنانة القديرة نادية الجندي فيديو جديدا لها عبر خاصية ستوري علي حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.


طرحت المطربة أصالة، برومو أغنيتها الجديدة التي تحمل إسم "والله وتفارقنا" وهي أغنية ضمن أغاني البومها المقبل الذي يحمل إسم "لاتستسلم" وهو البوم خليجي.


حققت أغنية "معلش أصلي مدلعها" لـ تامر عاشور، نجاح كبير حيث إحتلت التريند رقم 2 على موقع "اليوتيوب" بعد ساعات قليلة من طرحها عبر القناه الرسمية.


يصور اليوم الفنان كريم أبو زيد كليب أغنيته الجديدة "فكك من الناس"، والتى تحمل اسم ألبومه الجديد، داخل أحد الاستوديوهات الخاصة. 


تصدر تامر حسني، تريند "تويتر" خلال الساعات الماضية، وذلك بعد موقفه الإنساني مع الطفل محمد، من أصحاب الهمم، حيث لبى نداءه وقابله وأهداه كرسي متحركا وجيتارا.

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