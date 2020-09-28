يعالج عسر الهضم.. فوائد غير متوقعهة لشاي "جذور عرق السوس"

فوائد تناول شاي "جذور عرق السوس كثيرة فهو يساعد على حمايتك فى العديد من الأمرا ض فهو يزيد الرغبة لدى النساء والرجال بالإضافة إلى فوائد العرقسوس وفقا لموقع هيلث

كثيرة فهو يساعد على حمايتك فى العديد من الأمرا

فى الوقاية من السرطان



يعالج مشاكل ضعف الانتصاب







فوائد عرق السوس للرجال عديدة فهو يزيد الرغبة لدى النساء والرجال ويساعد فى الوقايه من سرطان البروستاتا ومشاكل ضعف الانتصاب عند الرجال و رفع كفاءة الدورة الدموية.



مضادة للالتهابات

قد يساعد عرق السوس في علاج مشاكل البشرة فهو مضاد للالتهابات وللبكتيريا ومضاد للفيروسات بما في ذلك حب الشباب والأكزيما .





يقلل من عسر الهضم





غالبًا ما يستخدم مستخلص جذر عرق السوس للتخفيف من أعراض عسر الهضم ، مثل ارتجاع الحمض واضطراب المعدة وحرقة المعدة.





علاج القرحة الهضمية





قد يساعد مستخلص جذر عرق السوس في علاج القرحة الهضمية

علاج تقرحات الفم المؤلمة





