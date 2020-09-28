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محافظات

حي طرة يستجيب لـ صدى البلد ويقوم بنزح مياه أرض الجمعية.. صور

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 02:14 ص
حي طرة يستجيب لـ
حي طرة يستجيب لـ صدى البلد ويقوم بنزح مياه أرض الجمعية
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عبد العزيز جمال
بعد نشر "صدى البلد" تحقيقا تحت عنوان "حي طرة ليس على خريطة المسئولين.. لا رصف ولا إنارة.. الأهالي: يئسنا من إنشاء المستشفى.. والصرف الصحي يحاصر أرض الجمعية" استجابة حي طرة التابع لمحافظة القاهرة " لما نشر وقاموا بشفط مياه الصرف الصحي التي تحاصر المساكن .
ووجه رئيس الحي على الفور مدير المتابعة بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي والتوجه بارض الجمعية وتم اتخاذ اللازم وشفط المياه.

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وكانت قد انتقلت عدسة "صدى البلد" إلى منطقة أرض الجمعية بطرة، وقال عبد المنعم محمد عبد المنعم، من سكان المنطقة، إن الصرف الصحي يحيط بالمنازل منذ ما يقرب من ٤ أشهر، مؤكدا أن حي طرة لا يتحرك وعندما نذهب للشكاوى في الحي يطالبون الأهالي بالذهاب إلى مرفق الصرف الصحي بحلوان وحلوان يطالبونهم بالذهاب للمرفق الرئيسي بحلوان.
وأضاف: "طفح الصرف الصحي يسبب رائحة كريهة وانتشار أمراض في ظل وجود جائحة كورونا المستجد، مشيرا إلى أن المنطقة بها أطفال كثر مما يجعلهم عرضة لانتقال الأمراض، مطالبا بتصليح "البيارة" الرئيسية، مشيرا إلى أن سكان المنطقة على أتم الاستعداد بالمساهمة ماديا مع الحي لإنهاء المشكلة.
كما أكد سكان أرض الجمعية أن انتشار مياه الصرف بين المنازل يجعلهم لا يستطيعون الخروج من المنزل، بالإضافة إلى انتشار الحشرات والثعابين والكلاب الضالة والقمامة في المنطقة.
حي طرة يستجيب لـ صدى البلد ويقوم بنزح مياه أرض الجمعية.. صور
حي طرة يستجيب لـ صدى البلد ويقوم بنزح مياه أرض الجمعية.. صور
حي طرة يستجيب لـ صدى البلد ويقوم بنزح مياه أرض الجمعية.. صور
حي طرة يستجيب لـ صدى البلد ويقوم بنزح مياه أرض الجمعية.. صور
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