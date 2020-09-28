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أحمد هيكل: مجمع التكسير الهيدروجيني يوفر استيراد مواد بترولية بمليار دولار سنويا

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 10:35 ص
السيسي
السيسي
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البهي عمرو
قال الدكتور أحمد هيكل، رئيس الشركة المصرية للتكرير ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة القابضة، إن مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد يوفر ما يتراوح بين 600 مليون دولار ومليار دولار سنويًا، وذلك من خلال توفير حجم كبير من الاستيراد. 

وأضاف هيكل،خلال مداخلة هاتفية مع مقدمة الإعلامية دينا عبد الكريم برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وأون إي: "نوفر المنتجات محليًا لكي لا نكون تحت ضغط تأخر بعض الشحنات، كما أن المشروع يوفر 1200 فرصة عمل مباشرة". 

وتابع، أن هذا المشروع يشكل فارقًا إيجابيًا وحقيقيًا على مستوى الحفاظ على البيئة: "شعلات البترول كانت تحرق مازوت قبل سنوات قليلة، ما كان يؤدي إلى انبعاثات مختلفة ليست مفيدة للإنسان، وهو ما لم يعد في المنطقة المحيطة للمشروع، كما أن منطقة مسطرد تطورت بسبب هذا المشروع على الأصعدة كافة من تطوير طرق ومحاور وتنظيف الشوارع وغيرهما، وهو ما ينسب إلى الدولة المصرية". 

وأردف، أن هذا المشروع يعتبر شراكة بين القطاع الخاص والحكومة، مشددًا على أنه لم يكن يتم لولا مساندة الدولة لقطاع الخاص، مثل نقل المعدات الكبيرة في رحلة على مدار 100 يوم وهو ما يتطلب بذل جهود كبيرة

وتابع: "بالنسبة إلى الخدمة المجتمعية، فأنا سمعت حديثا بشأن تطوير منطقة مسطرد وأن الرئيس السيسي مهتم بشدة بتحسين الخدمات هناك وضخ المزيد من الأموال وذلك بشكل تدريجي".

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