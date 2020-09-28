رئاسة أذربيجان: نخوض حربا وطنية وعظمى مع أرمينيا

أعلنت قبل قليل، الجهات السيادية العليا بالدولة السوفيتية السابقة " أذربيجان" ، عدة بيانات حول تطورات الأمر فيما يخص الأزمة المستجدة، في خضم الحرب والتصعيد العسكري الدائر منذ أمس بين الجارتين أرمينيا وأذربيجان.





أكدت الرئاسة الأذربيجانية أنها تخوض حربًا وطنية وعظمى مع أرمينيا، بعدما قال رئيس أذربيجان أمس الأحد، إلهام علييف، أن جيشه يشن عملية ناجحة لرد هجوم أرمينيا على خطوط التماس في إقليم ناجورنو كاراباخ، وفق ماذكرت صحيفة ذا برس ديموكرات.

في هذه الأثناء، أفادت وزارة دفاع أذربيجان، بإنه تم رصد انسحاب قوات أرمينية من مواقع في "كاراباخ"، في إشارة إلى ما سبق وأعلنته أمس الحكومة الأذرية من تقدم عسكري لها في الإقليم المتنازع عليه.





بينما قالت وزارة خارجية أذربيجان، إن أرمينيا تنتهك القانون الدولي بشكل صارخ، حيث تعتبر أذربيجان إن من قام بالتصعيد أرمينيا وليس هي، وإن هجومها العسكري الكبير جاء للرد على تحرك أرمينيا العسكري، بينما ترى أرمينيا العكس.





وسبق وأمر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بفرض الأحكام العرفية في بعض مناطق البلاد ودعا إلى حظر التجول في المدن الكبرى.





في خطاب متلفز للأمة ، قال علييف إن "هناك خسائر في صفوف القوات الأذربيجانية والسكان المدنيين نتيجة القصف الأرمني" ، لكنه لم يذكر المزيد من التفاصيل، وزعم أيضا أن "العديد من وحدات المعدات العسكرية للعدو دمرت".





واندلع القتال مرة أخرى بين القوات الأرمينية والأذربيجانية حول منطقة ناغورنو كاراباخ الانفصالية المتنازع عليها وقالت وزارة الدفاع في الإقليم إن 16 جنديًا ومدنيان قتلوا وأصيب أكثر من 100 آخرين.





وزعمت أرمينيا أيضا أن أربع طائرات هليكوبتر أذربيجانية أُسقطت وأصيبت 33 دبابة وعربة قتال أذربيجانية بالمدفعية.





ورفضت وزارة الدفاع الأذربيجانية مزاعم سابقة عن إسقاط طائرتين هليكوبتر.





أفادت سلطات ناغورنو كاراباخ أن قصفًا أصاب عاصمة المنطقة ستيباناكيرت وبلدتي مارتاكيرت ومارتوني.





وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأرمينية آرتسرون هوفهانيسيان إن القصف الأذربيجاني أصاب الأراضي الأرمينية بالقرب من بلدة فاردينيس.





وقالت وزارة دفاع الإقليم في وقت متأخر من يوم الأحد إن 18 شخصا قتلوا بينهم امرأة وحفيدها وأصيب أكثر من 100.





وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف "يجري اتصالات مكثفة من أجل حث الأطراف على وقف إطلاق النار وبدء مفاوضات من أجل استقرار الوضع".





ودعا رئيس الوزراء الألباني إيدي راما ، رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ، الجانبين إلى وقف القتال.





وقال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان يوم أمس الأحد إن بلاده قد تعيد النظر فيما إذا كانت ستعترف بناجورنو كاراباخ كدولة مستقلة، وهي خطوة يقول محللون إنها من المرجح أن تعرقل إجراء مزيد من المفاوضات، حال اتخذتها أرمينيا.





قال وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف ، - إيران متاخمة لكل من أذربيجان وأرمينيا-، "ندعو إلى إنهاء فوري للأعمال العدائية ونحث على الحوار لحل الخلافات. جيراننا هم أولويتنا ونحن مستعدون لتقديم المساعي الحميدة لتمكين عقد محادثات ".





وأدان المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين أرمينيا.





وكتب كالين على موقع تويتر "انتهكت أرمينيا وقف إطلاق النار بمهاجمة المستوطنات المدنية ... يجب على المجتمع الدولي أن يقول على الفور بوقف هذا الاستفزاز الخطير".





وتركيا حليف وثيق لأذربيجان وتخوض نزاعا طويلا مع أرمينيا أدى إلى إغلاق حدود الدول منذ أوائل التسعينيات.





وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش "يدعو الجانبين إلى وقف القتال على الفور وتهدئة التوترات والعودة إلى مفاوضات ذات مغزى دون تأخير".





ودعا نائب وزير الخارجية الأمريكي ستيفن بيجون وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان على وقف الأعمال العدائية ، حسبما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية مورجان أورتاجوس.









تقع منطقة ناغورنو كاراباخ الجبلية في معظمها - وهي منطقة تبلغ مساحتها حوالي 4400 كيلومتر مربع (1700 ميل مربع) أو بحجم ولاية ديلاوير الأمريكية - على بعد 50 كيلومترًا (30 ميلًا) من الحدود الأرمينية.



