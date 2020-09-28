باحث في شئون الحركات الإسلامية: الجماعات الإرهابية لا تعنيها قكرة الأوطان والشعوب.. فيديو





وأضاف الشوربجي خلال مداخلة هاتفية لبرناج صالة التحرير عبر فضائية صدى البلد، ان حسابات الشعوب والأرض والأوطان ليست في حسبان تلك الجماعات الإرهابية، مشيرا إلى أنه عندما يتم تصفح مذكرات لشخص مثل علي عشماوي وهو القائد الميداني لتنظيم 65 الذي قام بتأسيسه سيد قطب يتحدث في مذكراته عن ضرب القناطر الخيرية وضرب أبراج الكهرباء وغيرها.





وتابع الباحث في شئون الحركات الإسلامية أن تلك الجماعات الإرهابية لا تقوم بمراعاه أرواح الناس مؤكدا أن هذا فكر الخوارج من قديم الزمن للوصول إلى الحكم ويقومون بأي شئ من أجل ذلك.





وأشار الشوربجي إلى أن الإخوان يكرهون الزعيم الراحل جمال عبد الناصر لأنهم "لم يريدوا أن يحتكروا عبد الناصر أو مجلس قيادة الثورة إنما أرادوا أن يحتكروا مصر كلها ويطوعوها لأغراضهم وأهدافهم الدنيئة وعبد الناصر رفض ذلك".





وقال الباحث في شئون الحركات الإسلامية إن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر كان يرفض أن تباع مصر لهذا التنظيم ومن ثم نشأت عداوة بين تنظيم الإخوان وجمال عبد الناصر.

أكد أحمد الشوربجي الباحث في شئون الحركات الإسلامية أن الجماعات الإرهابية لا تعنيها قكرة الأوطان والشعوب بقدر ما إنها تعتمد على ايدلوجية للتحدث باسم الدين وأن أي فعل تقوم به كأنه منزل من الوحي السمائي.