AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

باحث في شئون الحركات الإسلامية: الجماعات الإرهابية لا تعنيها قكرة الأوطان والشعوب.. فيديو

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 07:44 م
عنف جماعة الإخوان
عنف جماعة الإخوان
Advertisements
محمود محسن
أكد أحمد الشوربجي الباحث في شئون الحركات الإسلامية أن الجماعات الإرهابية لا تعنيها قكرة الأوطان والشعوب بقدر ما إنها تعتمد على ايدلوجية للتحدث باسم الدين وأن أي فعل تقوم به كأنه منزل من الوحي السمائي.

وأضاف الشوربجي خلال مداخلة هاتفية لبرناج صالة التحرير عبر فضائية صدى البلد، ان حسابات الشعوب والأرض والأوطان ليست في حسبان تلك الجماعات الإرهابية، مشيرا إلى أنه عندما يتم تصفح مذكرات لشخص مثل علي عشماوي وهو القائد الميداني لتنظيم 65 الذي قام بتأسيسه سيد قطب يتحدث في مذكراته عن ضرب القناطر الخيرية وضرب أبراج الكهرباء وغيرها.

وتابع الباحث في شئون الحركات الإسلامية أن تلك الجماعات الإرهابية لا تقوم بمراعاه أرواح الناس مؤكدا أن هذا فكر الخوارج من قديم الزمن للوصول إلى الحكم ويقومون بأي شئ من أجل ذلك.

وأشار الشوربجي إلى أن الإخوان يكرهون الزعيم الراحل جمال عبد الناصر لأنهم "لم يريدوا أن يحتكروا عبد الناصر أو مجلس قيادة الثورة إنما أرادوا أن يحتكروا مصر كلها ويطوعوها لأغراضهم وأهدافهم الدنيئة وعبد الناصر رفض ذلك".

وقال الباحث في شئون الحركات الإسلامية إن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر كان يرفض أن تباع مصر لهذا التنظيم ومن ثم نشأت عداوة بين تنظيم الإخوان وجمال عبد الناصر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في ذكرى 23 يوليو.. نرصد سبب كره الجماعة الإرهابية للثورة ولـ عبد الناصر

قيادات منشقة ومتخصصون: الإخوان يكرهون ثورة يوليو لأن عبد الناصر أوقف مشروعهم الدولي.. وممارسات الجماعة الإرهابية دفعت جمال للتعامل الأمني معهم.. والإرهابية أيدت الملك تحسبا لفشل حركة الضباط الأحرار

باحث في شئون الجماعات الإرهابية: تنظيم الإخوان بلا مضمون وينطوي على العنف والكراهية

باحث فى شئون الجماعات الإرهابية يكشف أسباب رفض شبابهم لإبراهيم منير

سامح عيد: الإخوان خونة للوطن والدين الإسلامي.. فيديو

أحمد الشوربجي: الإخوان انقسمت إلى 4 جماعات.. فيديو

ترشيحاتنا

هاني رمزي يكشف تفاصيل ترشحه احتياطيا لشقيقه في مجلس النواب

الزمالك يستأنف تدريباته في حضور باتشيكو

نادر شوقي معلقا على صورة لـ أحمد ياسر ريان : يابني عيب كدا

بفستان أبيض وشعر كيرلي ..علا رشدي تخطف الأنظار من دهب

اندلاع حريق هائل في مخازن مصنع سكر بالخانكة

آداب قراءة القرآن الكريم .. 12 أمرا عليك اتباعها لتنال الأجر العظيم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عادات خاطئة تدمر النظر .. أغربها النوم وقطرات العيون

مشهد أليم.. عروس تدخل في نوبة صرع أمام المعازيم ورد فعل قوي من عريسها| صور

3 طرق طبيعية وفعالة لعلاج التشنجات العضلية .. احرص عليها