شفاء مرضى سرطان الرئة.. وفقا لنوع ومرحلة وخطة العلاج

يعتمد شفاء مرضى سرطان الرئة وفقا لمدى ظهور علامات وأعراض سرطان الرئة؛ حيث انه إذا كان المرض في مرحلة متقدمة فقد يتأخر شفاء مرضى الرئة ويأخذ المزيد من الوقت.





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قد يكون شفاء مرضى سرطان الرئة يعتمد على العلاج المناسب، وهو الأمر الذي يحدده الطبيب الخاص بك حول خيارات العلاج المتاحة لنوع السرطان و مرحلته، ويمكن لطبيبك أن يشرح مخاطر وفوائد العلاج وآثاره الجانبية، تعتمد الآثار الجانبية على كيفية تفاعل جسمك مع الأدوية أو العلاجات الأخرى.



