شفاء مرضى سرطان الرئة.. وفقا لنوع ومرحلة وخطة العلاج

يعتمد شفاء مرضى سرطان الرئة وفقا لمدى ظهور علامات وأعراض سرطان الرئة؛ حيث انه إذا كان المرض في مرحلة متقدمة فقد يتأخر شفاء مرضى الرئة ويأخذ المزيد من الوقت.
اقرأ ايضا | دراسة: لقاح السل في الطفولة يحمي من سرطان الرئة
قد يكون شفاء مرضى سرطان الرئة
يعتمد على العلاج المناسب، وهو الأمر الذي يحدده الطبيب الخاص بك حول خيارات العلاج المتاحة لنوع السرطان و مرحلته، ويمكن لطبيبك أن يشرح مخاطر وفوائد العلاج وآثاره الجانبية، تعتمد الآثار الجانبية على كيفية تفاعل جسمك مع الأدوية أو العلاجات الأخرى.
ويعتمد شفاء مرضى سرطان الرئة
على أنواع سرطان الرئة؛ حيث ان النوعين الرئيسيين لسرطان الرئة هما سرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة وسرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة، وتشير هذه الفئات إلى شكل الخلايا السرطانية تحت المجهر، ويعتبر سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة أكثر شيوعًا من سرطان الرئة ذي الخلايا الصغيرة.
وإذا كنت مصابًا بسرطان الرئة (خاصة سرطان الرئة ذا الخلايا غير الصغيرة) ، فقد يُجري طبيبك بعض الاختبارات رمز خارجي لمعرفة ما إذا كان لديك تغيير في جيناتك (طفرة جينية). تساعد نتائج هذه الاختبارات طبيبك على معرفة العلاجات الأفضل بالنسبة لك، ومدى شفاء مرضى سرطان الرئة. وإذا تم تشخيص سرطان الرئة ، يتم إجراء اختبارات أخرى لمعرفة مدى انتشاره عبر الرئتين والعقد الليمفاوية وبقية الجسم، لمعرفة مدى شفاء مرضى سرطان الرئة، حيث يعتمد
على نوع ومرحلة سرطان الرئة الأطباء وخطة العلاج الذي تحتاجه.