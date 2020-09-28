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حوادث

بعد انتهاء اليوم الثاني.. مجلس الدولة يستقبل 33 طعنا من المستبعدين في انتخابات النواب

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 10:49 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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محمد زهير
يستمر قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لليوم الثاني، في تلقي الطعون على انتخابات مجلس النواب من المرشحين الذين تم استبعادهم من خوض الانتخابات، وكذلك من أشخاص تطعن على إدراج أسماء بعض المرشحين.

وصل عدد الطعون التى تم رفعها حتى الآن طعن قابلين للزيادة، وكان وصل ظهر اليوم إلى ٢٢ طعنًا ثم إلي ٣٣ طعنًا حتى الآن.

جدير بالذكر أن قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى يغلق أبوابه في الساعة العاشرة مساءً، وآخر موعد لتلقي الطعون الانتخابية غدًا الثلاثاء ، لتبدء المحكمة الفصل غي الطعون ، في المهلة المحددة ، وعقب صدور الأحكام النهائية من محكمة الدرجة الثانية "الإدارية العليا " ، تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات الكشوف النهائية للمرشحين في مقاعد مجلس النواب.

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