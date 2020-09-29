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تكنولوجيا

بـ4 اختلافات.. اعرف الفرق بين هاتفي Moto G9 Plus و Moto G9 Play

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 02:58 ص
اعرف الفرق بين هاتفي
اعرف الفرق بين هاتفي Moto G9 Plus و Moto G9 Play
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قسم التكنولوجيا
تعتبر شركة موتورولا Motorola الأمريكية من أبرز الشركات التي تعمل في مجال الهواتف، وتعتبر صاحبة أول هاتف محمول في العالم، وفي الآونة الأخيرة تعمل الشركات الأمريكية على تطوير الهواتف الخاصة بها، خاصة بعد أزماتها المتكررة مع شركات الهواتف الذكية الصينية، وكان هاتفى Moto G9 Plus و Moto G9 Play قد تصدرا المبيعات في عدد من الدول حيث يعتبر الهاتفان من أفضل الهواتف المتوسطة التى أنتجتها الشركة مؤخرا، وفيما يلى مقارنة بين الهاتفين : 


1- الشاشة :

هاتف Moto G9 Play 
يأتى الهاتف بشاشة قياس 6.5 بوصة من نوع IPS-LCD وبنقاء 2400x1080px 

هاتف Moto G9 Plus
يأتى الهاتف بشاشة قياس 6.81 بوصة من نوع IPS-LCD وبنقاء 720x1600px

2- الكاميرا 

هاتف Moto G9 Play 
يحتوى الهاتف على كاميرا ثلاثية خلفية الأساسية دقة 48 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/1.7 عدسة واسعة، وكاميرات 2 و 2 ميحا بيكسل مع مستشعرى للعمق والتقريب، مع كاميرا سيلفة 8 ميجا بيكسل مع فلاش LED و تقنية HDR panorama. 

هاتف Moto G9 Plus 
يحتوى الهاتف على كاميرا رباعية خلفية الأساسية دقة 64 ميجابيكسل، أخرى دقة 16 ميجابيكسل، وكاميراتى 8 و 2 بمستشعرات بزاوية واسعة وأيضا للعمق. 


3- المعالج 

هاتف Moto G9 Play
يعمل هاتف Moto G9 Play بمعالج من نوع Qualcomm SM6115 Snapdragon 662، مع نظام تشغيل أندرويد 10 ،مع ذاكرة عشوائية 4 جيجابايت رام، وسعة تخزين داخلية 64 جيجابايت. 

هاتف Moto G9 Plus
يعمل هاتف Moto G9 Plus بمعالج من نوع Snapdragon 730G ثماني النواه ، مع نظام تشغيل أندرويد 10 ،وذاكرة عشوائية 4 جيجابايت رام، وسعة تخزين داخلية 128 جيجابايت. 

4- البطارية 

 يحتوي كلا من الهاتفين Moto G9 Play وMoto G9 Plus على بطارية كبيرة 5000 مللي أمبير ولكن يدعم هاتف Moto G9 Plus للشحن السريع.  
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