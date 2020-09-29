كشف موقع هيلثي عن طريقة عمل كفتة الدلكوش السورية بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ومغذي وسريع للتحضير.

مكونات:

كوب جبن قريش مبشورة

حبة بطاطس مسلوقة ومهروسة

رشة كركم

رشة ملح قليل

من الفلفل الحار

رشة كمون

قليل من الكزبرة المفرومة

القليل من دقيق النعناع المفروم

صوص:

القليل من الزيت

¼ البصل المفروم

¼ كوب من الحليب

ملعقة صغيرة من الزعفران

¼ ملعقة صغيرة من الزنجبيل / معجون الثوم

رشة من الهيل المطحون

ملعقة صغيرة من كريمة اللباني

الزبيب المحمص

بالنعناع المفروم



طريقة التحضير

1. نخلط مكونات الصلصة معا ثم تشكل كرات صغيرة (3 أو 4 كرات)

2. ثقب صغير في كل كرة ويحشوها باللوز والزبيب المشوي ثم يغلق

3. اقلب الكرات في الدقيق ثم تقلى في الزيت حتى يصبح لونه ذهبي.

4. تطير كرات من الزيت وتوضع على ورق لامتصاص الزيت



صوص:

1. ضعي القليل من الزيت في قدر على النار، ثم أضيفي مقلاة البصل واطبخي حتى يصبح لونها بنيًا.

2. أضيفي البصل وحليب الزعفران ومعجون الزنجبيل / معجون الثوم والكاجو وقليل من ملح الهيل المطحون

3. يقلب المزيج جيدًا ويترك على النار وإذا الخليط جافا مضافًا إليه القليل من الماء ويقلب

4. أخيرًا نضيف الكريمة إلى مزيج اللباني 5. في وعاء عميق ونسكب فوق كرات اللحم الموضوعة الصوص ثم نرش الكاجو والزبيب فوقها وبعض الزعفران والنعناع المفروم يترك القليل