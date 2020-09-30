بمكونين فقط من مطبخك تخلصي من التهاب الحلق بدون أدوية

1- ألم أو إحساس بالخدش في الحلق .

2- ألم يزداد سوءًا مع البلع أو التحدث .

3- صعوبة البلع

4- الإصابة بقرح في الحلق .

5- تورم اللوزتين واحمرارهما .

6- ظهور بقع بيضاء أو صديد على اللوزتين .

7- ظهور صوت أجش أو مكتوم .

9- السعال



على الجانب الأخر إذا كنت ممن يعانون من إلتهاب الحلق يمكنك الأعتماد على المشروب التالى لـ علاج التهاب الحلق بشكل سريع و فعال دون تناول أي أدوية .. إليك الوصفة.





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المكونات:

كوب ماء دافىء

ملعقة خل التفاح

ملعقة عسل ابيض





طريقة تطبيق المشروب







قم بخلط العسل وخل التفاح في الماء الدافئ وتناوله مرتين يوميًا



