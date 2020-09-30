بمكونين فقط من مطبخك تخلصي من التهاب الحلق بدون أدوية

يعتبر السبب الأكثر شيوعًا للإصابة بـ إلتهاب الحلق هو حدوث العدوى الفيروسية إليك أبرز أسباب التهاب الحلق وأعراض الإصابة بها ومشروب مذهل للتخلص من أعراضها المزعجة.
وفقا لموقع هيلث تعد أبرز علامات وأعراض لـ إلتهاب الحلق ألم أو إحساس بالخدش ويمكن أن تختلف أعراض التهاب الحلق اعتمادًا على السبب وقد تشمل العلامات والأعراض لـ إلتهاب الحلق، ما يلي:
1- ألم أو إحساس بالخدش في الحلق .
2- ألم يزداد سوءًا مع البلع أو التحدث .
3- صعوبة البلع
4- الإصابة بقرح في الحلق .
5- تورم اللوزتين واحمرارهما .
6- ظهور بقع بيضاء أو صديد على اللوزتين .
7- ظهور صوت أجش أو مكتوم .
8- الحمى .
9- السعال
على الجانب الأخر إذا كنت ممن يعانون من إلتهاب الحلق يمكنك الأعتماد على المشروب التالىلـ علاج التهاب الحلق بشكل سريع و فعال دون تناول أي أدوية .. إليك الوصفة.
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المكونات:
كوب ماء دافىء
ملعقة خل التفاح
ملعقة عسل ابيض
طريقة تطبيق المشروب
قم بخلط العسل وخل التفاح في الماء الدافئ وتناوله مرتين يوميًا
خل التفاح يساعد على تطهير الحلق وقتل البكتيريا والجراثيم مما يسرع من شفاء التهاب الحلق، أما العسل فهو مضاد حيوي طبيعي للجسم ويزيد كفاءة الجهاز المناعي.