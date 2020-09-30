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مرأة

توقفى عنها فورا .. أطعمة غير متوقعة تسبب خشونة الركبة

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 05:02 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
تعتبر خشونة الركبة من أكثر المشاكل الصحية الشائعة التي تؤثر على المفاصل و يعاني منه نسبة كبيرة من كبار السن والشباب أيضا وفي حالة الاصابة بخشونة الركبة ، يحدث تآكل في الغضاريف ، والمسافة بين العظام تقل ويحدث تقوس في الركبة.

أعراض خشونة الركبة
وتتضمن بعض الأعراض الشائعة الأخرى لخشونة المفاصل التيبس ومحدودية الحركة وزيادة الألم سوءًا بعد القيام ببعض الأنشطة أو في نهاية اليوم. 

يمكن تشخيص إلتهاب وخشونة المفاصل بالأشعة السينية والتصوير بالرنين المغناطيسي. 

 نصح موقع healthline بالتوقف عن بعض العادات التي نفعلها وقد تكون السبب وراء خشونة الركبة ومنها: 

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1- قلة الحركة والجلوس لوقت طويل

2- ضعف العظام

3- الضغط على مفصل الركبة

4- زيادة الوزن

5-الوقوف لساعات طويلة

محاربة الإصابة بالخشونة

على الجانب الآخر إليك مجموعه أطعمه تزيد من الألتهابات والاصابة بخشونة الركبة

-اللحوم المصنعة .. الدهون المشبعة في اللحوم هي التي يمكن أن تؤدي إلى التهاب مؤلم للمفاصل. 

- الحبوب المكررة .. تناول منتجات مثل الخبز الأبيض ورقائق التورتيلا ويزيد من المركبات المؤيدة للالتهابات ويؤدي إلى آلام التهاب المفاصل.
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