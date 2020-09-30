للفئة المتوسطة.. أفضل هواتف آندرويد بشاشات عملاقة في 2020 .. صور

تهتم شركات الهواتف المحمولة باطلاق هواتف بشاشات كبيرة ، وليس فقط الهواتف الرائدة ولكن أيضًا هواتف الفئة المتوسطة، لتقوم بذلك بمنافسة أجهزة التابلت في حجم الشاشة.





واتجهت العديد من شركات هواتف الفئة المتوسطة إلى إطلاق هواتف بشاشات عملاقة، يتعدى حجمها 6 بوصات .





وفيما يلي نعرض عددا من هواتف الأندرويد من الفئة المتوسطة بشاشات كبيرة بحسب موقع جي إس إم آرينا:





إقرأ أيضا : لشراء هاتف جديد.. 6 عناصر لا يمكن الاستغناء عنها





1- هاتف Xiaomi Redmi 9s









يتميز بشاشة IPS LCD مقاس 6.67 بوصة بدقة ، +FHD، وبها نوتش صغير للكاميرا الامامية بدقة 16 ميجابكسل،

وكاميرا خلفية رباعية، كاميرا أساسية بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا بزاوية متسعة بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابكسل، ومستشعر دقة بدقة 2 ميجابكسل.





2- هاتف Xiaomi redmi note 8T

يأتي بشاشة IPS LCD مقاس 6.3 بوصة ، بنوتش صغير لكاميرا سيلفي بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا خلفية رباعية ، كاميرا أساسية بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا بزاوية متسعة بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ومستشعر دقة بدقة 2 ميجابكسل.





3- هاتف Realmi 6i

يأتي بشاشة IPS LCD ، مقاس 6.5 بوصة وبها نوتش صغير لكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل، وكاميرا خلفية رباعية، أساسية بدقة 40 ميجابكسل، وكاميرا بزاوية متسعة بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ومستشعر دقة بدقة 2 ميجابكسل.





4- هاتف Xiaomi Redmi Note 8 Pro

يأتي الهاتف بشاشة IPS LCD مقاس 6.53 بوصة، بنوتش صغير لكاميرا أمامية بدقة 20 ميجابكسل، وكاميرا خلفية رباعية، كاميرا أساسية 64 ميجابكسل، وكاميرا بزاوية متسعة بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو 2 ميجابكسل، ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل.





5- هاتف Realme 6