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تكنولوجيا

للفئة المتوسطة.. أفضل هواتف آندرويد بشاشات عملاقة في 2020 .. صور

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 05:00 ص
أفضل هواتف أندرويد
أفضل هواتف أندرويد بشاشات عملاقة في 2020
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قسم التكنولوجيا
تهتم شركات الهواتف المحمولة باطلاق هواتف بشاشات كبيرة، وليس فقط الهواتف الرائدة ولكن أيضًا هواتف الفئة المتوسطة، لتقوم بذلك بمنافسة أجهزة التابلت في حجم الشاشة.

 واتجهت العديد من شركات هواتف الفئة المتوسطة إلى إطلاق هواتف بشاشات عملاقة، يتعدى حجمها 6 بوصات .

وفيما يلي نعرض عددا من هواتف الأندرويد من الفئة المتوسطة بشاشات كبيرة بحسب موقع جي إس إم آرينا: 


1- هاتف Xiaomi Redmi 9s

Emporio cell - Home | Facebook

يتميز بشاشة IPS LCD مقاس 6.67 بوصة بدقة ، +FHD، وبها نوتش صغير للكاميرا الامامية بدقة 16 ميجابكسل، 
وكاميرا خلفية رباعية، كاميرا أساسية بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا بزاوية متسعة بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابكسل، ومستشعر دقة بدقة 2 ميجابكسل.

2- هاتف Xiaomi redmi note 8T
Redmi Note 8T丨Xiaomi UK丨Mi.com - Xiaomi UK
يأتي بشاشة IPS LCD  مقاس 6.3 بوصة ، بنوتش صغير لكاميرا سيلفي بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا خلفية رباعية ، كاميرا أساسية بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا بزاوية متسعة بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ومستشعر دقة بدقة 2 ميجابكسل.

3- هاتف Realmi 6i 
6.5Inch For Oppo Realme 6i RMX2040 C3 C3S C3i RMX2020 RMX2027 NARZO 10 10A RMX2040 LCD Display Touch Screen Digitizer|Mobile Phone LCD Screens| - AliExpress
يأتي بشاشة IPS LCD ، مقاس 6.5 بوصة وبها نوتش صغير لكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل، وكاميرا خلفية رباعية، أساسية بدقة 40 ميجابكسل، وكاميرا بزاوية متسعة بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ومستشعر دقة بدقة 2 ميجابكسل.

4- هاتف Xiaomi Redmi Note 8 Pro
Buyers Vibes - Posts | Facebook
يأتي الهاتف بشاشة  IPS LCD  مقاس 6.53 بوصة، بنوتش صغير لكاميرا أمامية بدقة 20 ميجابكسل، وكاميرا خلفية رباعية، كاميرا أساسية 64 ميجابكسل، وكاميرا بزاوية متسعة بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو 2 ميجابكسل، ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل.

5-  هاتف Realme 6 
9Mobile - #အလန်းဆုံးBODYနဲ့ထွက်ရှိလာတဲ့ #Realme #NEW... | Facebook
يأتي الهاتف بشاشة  IPS LCD ، بمقاس 6.5 بوصة، ونوتش لكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل، وكاميرا خلفية رباعية، كاميرا أساسية بدقة 64 ميجابكسل، وكاميرا بزاوية متسعة  بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل.
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