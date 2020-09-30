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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 30 – 9 – 2020 والقنوات الناقلة

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 06:01 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
تقام اليوم، الأربعاء، الموافق 30 سبتمبر 2020، العديد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم.

ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري أبرز مواعيد مباريات اليوم،  الأربعاء، 30  سبتمبر 2020، على النحو التالي:

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

هويسكا ضد أتلتيكو مدريد الساعة السابعة مساء على قناة beIN SPORT FR HD1

فياريال ضد ألافيس الساعة السابعة مساء على قناة beIN SPORT FR HD8

إيبار ضد إلتشي الساعة التاسعة ونصف مساء على قناة beIN SPORT FR HD8

ريال مدريد ضد بلد الوليد الساعة التاسعة ونصف مساء على قناة beIN SPORT FR HD1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

أودينيزي ضد سيبزيا الساعة السادسة مساء على قناة beIN SPORT FR HD5
بينفينتو ضد إنتر ميلان الساعة السادسة مساء على قناة beIN SPORT FR HD4
لاتسيو ضد أتالانتا الساعة التاسعة إلا ربع مساء على قناة beIN SPORT FR HD4

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا اليوم

النصر السعودي ضد  الأهلي السعودي الساعة الرابعة إلا ثلث عصرا على قناة beIN SPORT FR HD7

برسيبوليس الإيراني ضد باختاكور الأوزبكي الساعة الثامنة الاربعمساء على قناة beIN SPORT FR HD7

موعد مباراة كأس السوبر الألماني

بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند الساعة الثامنة ونصف مساء

مواعيد مباريات كأس الرابطة الإنجليزية

بيرنلي ضد مانشستر سيتي الساعة الثامنة مساء

برايتون ضد مانشستر يونايتد الساعة التاسعة إلا ربع مساء
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