AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ترامب لـ بايدن: أسابيع ونحصل على لقاح كورونا.. والمرشح الديمقراطي: لا أثق بك

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 04:17 ص
ترامب وبايدن
ترامب وبايدن
Advertisements
على صالح
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال أول مناظرة مع منافسه جو بايدن اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة على بُعد أسابيع من الحصول على لقاح لفيروس كورونا، مضيفًا أن إدارته قامت "بعمل رائع" فيما يتعلق بوباء كوفيد 19.

وردّ "بايدن" على بيان لقاح ترامب، قائلًا: "أنا لا أثق به على الإطلاق".

وقارن الرئيس الأمريكي تعامله مع فيروس كورونا مع الاستجابة لتفشي أنفلونزا الخنازير الذي حدث عندما كان بايدن نائب الرئيس، ورد بايدن على ذلك بأن 14000 شخص فقط ماتوا ولم يغلقوا الاقتصاد. 

وردّ ترامب بأن أنفلونزا الخنازير مرض أقل عدوى بكثير مقارنة بـ كورونا كوفيد 19.

وأشار "ترامب" أيضًا إلى أنه في حين وصف بايدن إغلاق الحدود مع الصين بأنه "كره للأجانب"، فقد أنقذ بالفعل "آلاف الأرواح".

واتهم الديمقراطيون الرئيس "ترامب" بالإسراع في تطوير لقاح من أجل الحصول عليه قبل انتخابات 3 نوفمبر، مُعربين عن مخاوفهم من أنه قد يؤثر على فعالية اللقاح المحتملة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

معركة الرئاسة الأمريكية..ترامب يهاجم بايدن: فشل في مواجهة انفلونزا الخنازير الأسهل من كورونا

ترامب يعلن موعد توفير لقاح كورونا.. ويؤكد: الفيروس سيختفي

ترامب : تجارب لقاح كورونا تسير بسرعة وأمان

المعركة تحتدم.. بايدن: ترامب يستغل لقاح كورونا سياسيًا.. ويخاطر بأرواح الأمريكيين.. فيديو

بايدن: ترامب غير مؤهل للرئاسة لفشله في احتواء كورونا

ترامب يعلن عن توفير لقاح كورونا في هذا الموعد

ترشيحاتنا

فتح باب تراخيص البناء.. التنمية المحلية تعلن الموعد

الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بدعوة مجلس النواب للانعقاد

الديوان الأميري الكويتي: جثمان الشيخ صباح الأحمد يصل البلاد غدا

لها نظام خاص.. والدة ميار شريف: حديثها مع محمد صلاح رفع معنوياتها

فقدت أخاً عزيزاً وصديقاً كريماً وقامة كبيرة.. ماذا قال الملك سلمان عن رحيل أمير الكويت؟

أخبار الفن.. حقيقة خطوبة نبيلة عبيد.. ابنة ويل سميث مبسوطة بعلاقة والدتها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنشربه غلط.. خبير يكشف الطريقة الصحيحة لـ تناول الشاي

مهمة ملحمية.. قرية بأكملها تحاول إنقاذ قطة من شجرة ضخمة.. فيديو

تعرف على لكزس lexus Es موديل 2020 .. صور