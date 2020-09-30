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أخبار العالم

أذربيجان توجه ضربة عسكرية جديدة إلى أرمينيا

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 07:15 ص
أذربيجان تعلن تدمير
أذربيجان تعلن تدمير منظومة دفاع "أس -300" تابعة لأرمينيا
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قسم الخارجي
أعلنت أذربيجان تدمير منظومة صواريخ "إس-300" تابعة لقوات أرمينيا في إقليم ناجورنو قره باغ، حيث تستمر الاشتباكات منذ أيام.

وأفادت تقارير محلية بأن وزارة الدفاع الأذربيجانية، تمكنت من تدمير المنظومة التابعة للقوات الجوية الأرمينية، باستخدام طائرة دون طيار "دورون إسرائيلية".

وكشفت وزارة الدفاع الآذرية، عن تعطيل نظام الصواريخ المضادة للطائرات من طراز "اس-300" على خط التماس في ناجورنو قرة باغ، وذلك عقب ساعات من تهديد أذربيجان بتدمير المنظومات التي يتم نقلها إلى جبهة القتال.

وكان مجلس الأمن الدولي طالب كلا من أذربيجان وأرمينيا، بوقف إطلاق النار فورا، والعودة إلى المفاوضات، معبرا عن قلقه إزاء الاقتتال الأوسع في إقليم قره باغ.

وأدان أعضاء مجلس الأمن الدولي، في بيان، استخدام القوة في قره باغ، مؤكدين دعمهم لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة طرفي النزاع لوقف القتال فورا، وخفض حدة التوتر، والعودة إلى المفاوضات دون أي تأخير.

وخلال البيان، أعرب أعضاء المجلس عن قلقهم من التقارير بشأن العمليات القتالية واسعة النطاق على امتداد خط التماس في منطقة النزاع".

وعقد مجلس الأمن اجتماعا على خلفية الاشتباكات المتصاعدة بين أرمينيا وأذربيجان في الإقليم المذكور.

وكان رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، هاجم في وقت سابق من اليوم، تركيا لتدخلها في الحرب بين بلاده وأذربيجان.

وطالب باشينيان خلال لقاء ببرنامج "60 دقيقة" على قناة "روسيا-1" المجتمع الدولي بإدانة ممارسات أذربيجان وتركيا في إقليم قره باج ومطالبة أنقرة بمغادرة منطقة جنوب القوقاز.
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