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محافظات

استمرار تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بالعريش

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 09:58 ص
صدى البلد
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احمد صالح

تواصل  لجنة تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء بالعريش محافظة شمال سيناء ، ا

حيث استقبلت المكاتب ستقبا 2878انهاءالإجراءات  للتصالح  بمختلف مناطق وأحياء العريش والقرى التابعة ،علاوة على سداد مقدمات جدية الحجز بنسبة 25% من القيمة الإجمالية


و أعلن ماجد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة العريش انه تم استلام ٢٨٧٨طلبا للتصالح ،علاوة على سداد مقدمات جدية الحجز بنسبة 25% من القيمة الإجمالية، مشيرا إلى أنه يجري استكمال باقى الإجراءات وفقا لقررات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بهذا الشأن”.



وأضاف أنه تم تخفيض القيمة بنسبة 50% تيسيرا على المواطنين ووفقا للقانون، منوها بأن كافة الإجراءات تصب في صالح المواطن، ومحذرا من التعامل مع أى وسطاء أو سماسرة أو أى أشخاص خارج مجلس المدينة بدعوى إنهاء الإجراءات، وأوضح أنه على كل مواطن التعامل مع المجلس والحصول على المستندات الرسمية والنماذج والايصالات المعتمدة والمختومة من المجلس.


ومن جانبه ..أكد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة المحافظ ،  استمرار تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء حتى 30 أكتوبر المقبل وفقا لقرار رئيس الوزراء مع استمرار التيسيرات والتخفيضات المقررة.



مشيرا إلى وصول التخفيضات إلى نسبة 50 % من القيمة المحددة بحد أدنى 50 جنيها للمتر، وتحديد سعر المتر في المساحات التي لا تزيد على 100 متر مربع بقيمة 50 جنيها، وكذلك في القرى والتجمعات على مستوى المحافظة. 


وناشد اللواء شوشة المحافظ ، المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح والاستفادة من التيسيرات المقدمة والتخفيضات التي أقرتها الدولة، حيث يتم سداد نسبة 25 % من إجمالي القيمة كجدية للتصالح طبقا للقانون، ويتم سداد الباقي على أقساط ربع سنوية لمدة 3 سنوات بدون فوائد، وذلك للتيسير على المواطنين وتخفيفا عنهم. 


ووجه المحافظ، مجالس المدن للتيسير على المواطنين في إنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء واستمرار العمل طوال اليوم لاستقبال المواطنين بما في ذلك أيام الجمعة والسبت والعطلات تيسيرا على المواطنين ..



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