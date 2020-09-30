ما يؤثر فيهم نتأثر به.. داليا أيمن: صباح الأحمد أكد على أخوية العلاقات الكويتية المصرية

قالت الإعلامية داليا أيمن، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بإعلان الحداد العام فى جميع أنحاء الجمهورية لمدة 3 أيام اعتبارًا من أمس الثلاثاء وحتى يوم الغد الخميس.





وأضافت الإعلامية داليا أ يمن ، خلال تقديمها برنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، الذى يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، أن الرئيس السيسى نعى الأمير الراحل قائلا: أنعى ببالغ الحزن والأسى المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت حيث فقدت الأمة العربية والإسلامية قائدا من أغلى رجالها، وإذ أعرب عن خالص التعازي لدولة الكويت الشقيقة حكومة وشعبًا".





وأشارت الإعلامية داليا أيمن ، إلى أنه بالتأكيد جميعنا فى حالة حزن شديدة والكويت دائما مع مصر لها علاقات وثيقة.



