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توك شو

ما يؤثر فيهم نتأثر به.. داليا أيمن: صباح الأحمد أكد على أخوية العلاقات الكويتية المصرية

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 09:59 ص
داليا ايمن
داليا ايمن
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ريهام فيكتور
قالت الإعلامية داليا أيمن، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بإعلان الحداد العام فى  جميع أنحاء الجمهورية لمدة 3 أيام اعتبارًا من أمس الثلاثاء وحتى يوم الغد الخميس.

وأضافت الإعلامية داليا أيمن، خلال تقديمها برنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، الذى يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، أن الرئيس السيسى نعى الأمير الراحل قائلا: أنعى ببالغ الحزن والأسى المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت حيث فقدت الأمة العربية والإسلامية قائدا من أغلى رجالها، وإذ أعرب عن خالص التعازي لدولة الكويت الشقيقة حكومة وشعبًا".

وأشارت الإعلامية داليا أيمن، إلى أنه بالتأكيد جميعنا فى حالة حزن شديدة والكويت دائما مع مصر لها علاقات وثيقة.

مؤكدة أنه مع تولي الأمير صباح الأحمد مقاليد الحكم فى الكويت عام 2006 أكد على أهمية الدور المصرى وأخوية العلاقات الكويتية المصرية.
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