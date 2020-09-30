لإخفاء هويته.. اشتباه بإجراء قاتل عملية تجميل.. تفاصيل مثيرة

أثار والد بريطاني شكوكًا بأن أحد قتلة ابنه قد خضع لجراحة تجميلية من أموال الضرائب

بعد قضائه ثماني سنوات في السجن بتهمة القتل المروع ثم أُطلق سراحه بموجب ترخيص مع إخفاء هويته مدى الحياة.