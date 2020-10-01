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رياضة

طلبات رينيه فايلر التي أطاحت به من الأهلي

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 07:03 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
كشفت مصادر خاصة بالأهلي، عن أن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم ظل حتى الساعات الأخيرة يحاول الضغط على الإدارة الحمراء بسلاح الجماهير.

وأوضحت المصادر، أن "فايلر" حاول استمالة الجماهير ووضعها في صفه لتكون أداة ضغط على إدارة النادي ولجنة التخطيط؛ لتنفيذ متطلباته التي لم يعلن عنها.

وقالت المصادر، إن السويسري فايلر طلب الحصول على إجازة، 4 أيام في نهاية كل شهرين من دون التقييد بمواعيد المباريات، وكذلك زيادة تعاقده السنوي.

وأضافت أن فايلر طلب أيضًا زيادة رواتب الجهاز المعاون له رغم أنه سبق واتفق علي كافة مستحقاته المالية.

ورفضت الإدارة الحمراء المطالب المبالغ فيها للسويسري فايلر وأكتفت بالفترة التي قضاها حتي الآن.
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